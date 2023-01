Εκτελέστηκε η πρώτη τρανς γυναίκα στην Ιστορία των ΗΠΑ – Τα τελευταία της λόγια

Αμερικανίδα καταδικασμένη σε θάνατο για τον φόνο της πρώην συντρόφου της έγινε την Τρίτη το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που εκτελείται στην Iστορία των ΗΠΑ.

Η 49χρονη Αμπερ Μακλάφλιν έγινε επίσης το πρώτο άτομο που εκτελέστηκε το 2023 στη χώρα.

Στην Αμερικανίδα έγινε ένεση θανατηφόρου διαλύματος. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στις 18:51 (τοπική ώρα) στη φυλακή Μπον Τερ, στην πολιτεία Μιζούρι (κεντρικές ΗΠΑ).

BREAKING: Amber McLaughlin, the first openly transgender person to be executed in the U.S., dies by lethal injection. https://t.co/Qec67Nia8w

— NBC News (@NBCNews) January 4, 2023