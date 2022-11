Διπλή πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούσθηκαν την Τρίτη στο Κίεβο, ενώ καπνός υψώθηκε πάνω από την πόλη, ανέφερε ο ανταποκριτής του πρακτορείου Reuters στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Russian missiles hit civilian building downtown Kyiv. Two of missiles have just flown over our Kyiv School of Economics building. When Russia looses on the battlefield, they attack civilians. P.S. Please support our school bomb shelters program at https://t.co/hGy9Tl623b pic.twitter.com/bLD6B0LYMJ

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 15, 2022