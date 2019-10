Διεθνείς αντιδράσεις για την επίθεση στη Συρία

Η διεθνής κοινότητα καλεί την Τουρκία να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε στη βόρεια Συρία.

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ζήτησε από την Αγκυρα να δείξει αυτοσυγκράτηση και σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.

«Αν το σχέδιο εμπεριέχει τη δημιουργία μιας αποκαλούμενης ζώνης ασφαλείας, μην περιμένετε από την ΕΕ να πληρώσει οτιδήποτε για αυτό», διεμήνυσε ο πρόεδρος της Κομισιόν στον Ερντογάν.

Από την πλευρά του, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ εξέφρασε την ελπίδα ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα είναι μετρημένη και αναλογική.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία.

Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τον Τούρκο ομόλογό του να σταθμίσει λεπτομερώς την κατάσταση ώστε να μη βλάψει τις προσπάθειες για τη διευθέτηση της συριακής κρίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η Γερμανία και η Γαλλία κάλεσαν επίσης τον Ερντογάν να τερματίσει τη στρατιωτική επιχείρηση και εξέφρασαν φόβους για αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή και θα ενισχύσει το Ισλαμικό Κράτος, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μάας.

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Αμελί ντε Μοντσαλίν είπε πως η Γαλλία και η Βρετανία θα ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την τουρκική εισβολή στη Συρία. Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπογράμμισε πως η επιχείρηση διακινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να πλήξει αμάχους.

Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε και ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Γέπε Κόφοντ.

«Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια θλιβερή και λάθος απόφαση που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους αμάχους και στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

Η πιο σφοδρή αντίδραση ήρθε από τις ΗΠΑ, καθώς Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής προειδοποίησε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πληρώσει ακριβά αυτή την απόφασή του.

«Προσευχηθείτε για τους Κούρδους συμμάχους μας, οι οποίοι εγκαταλείφθηκαν αισχρά από την κυβέρνηση Τραμπ. Θα καταβάλω προσπάθειες στο Κογκρέσο ώστε ο Ερντογάν να πληρώσει πολύ ακριβά», έγραψε στο Twitter ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ, για τη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο 64χρονος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής έχει μεγάλη επιρροή και έως πρότινος ήταν στενός υποστηρικτής του Τραμπ.

Will lead effort in Congress to make Erdogan pay a heavy price.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2019