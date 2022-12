Δένδιας: Ο αναθεωρητισμός επιχειρεί να βρει έδαφος πάνω σε κινούμενη άμμο

«Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, καθώς ο αναθεωρητισμός επιχειρεί να βρει έδαφος πάνω σε κινούμενη άμμο», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο 29ο υπουργικό συμβούλιο του ΟΑΣΕ που πραγματοποιείται στο Λοτζ της Πολωνίας.

Όπως σημείωσε, η φετινή υπουργική σύνοδος πραγματοποιείται υπό τη σκιά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο αν η Ρωσία είχε επιλέξει να κάνει το αυτονόητο, να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου είναι ο σκληρός πυρήνας της προβλεψιμότητας στις διεθνείς σχέσεις. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς μας συστήματος. Και μόνο ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου μπορεί να μας καθοδηγήσει προκειμένου να βγούμε από την παρούσα κρίση ασφαλείας».

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη μη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Αυτό είναι ένα θέμα καίριας σημασίας», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.

