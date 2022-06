Μπόρις Τζόνσον: «Βολοντίμιρ, είναι ωραία που βρίσκομαι ξανά στο Κίεβο»

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συναντήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουνίου με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, στο δεύτερο ταξίδι του βρετανού πρωθυπουργού στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά τη ρωσική εισβολή.

Ο Τζόνσον, ο οποίος στηρίζει ένθερμα τον Ζελένσκι, ανάρτησε μια φωτογραφία του ίδιου με τον ουκρανό πρόεδρο στο Twitter γράφοντας: «Κύριε πρόεδρε, Βολοντίμιρ, είναι ωραίο που βρίσκομαι ξανά στο Κίεβο».

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

