Ποιες ευρωπαϊκές πόλεις απαγορεύουν την κυκλοφορία αυτοκινήτων στα αστικά κέντρα

Από τα 241 εκατομμύρια οχήματα που κυκλοφορούσαν το 2016 στους ευρωπαϊκούς δρόμους, πλέον καταγράφονται 252 εκατομμύρια επιβατικά, με τα παλαιότερα εξ αυτών να συμμετέχουν 10 ως 15 φορές περισσότερο σε εκπεμπόμενους ρύπους.

Τα diesel παλαιότερης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (παλιότερα του Euro 4) συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση των ρύπων και γι’ αυτό οι ευρωπαϊκές πόλεις περιορίζουν δραστικά την κυκλοφορία τους από την 1/1/2018 στα αστικά κέντρα.

These world capitals plan to ban diesel cars by 2025 https://t.co/6MUDbWBXNJ #SustainableEnergy pic.twitter.com/K1BgvfzDrL

