Το ιρλανδικό «Πράσινο Κύμα» που σαρώνει το Χόλιγουντ

«Είναι μια φανταστική περίοδος για να είσαι ιρλανδός ηθοποιός στο Χόλιγουντ». Αν υπάρχει κάποιος που συμφωνεί απόλυτα με την παραπάνω δήλωση του Κίλιαν Μέρφι, συλλέκτη βραβείων, περιλαμβανομένου ενός Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου (του πρώτου που απονεμήθηκε σε ιρλανδό ηθοποιό) χάρη στην εξαιρετική ερμηνεία του στο «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν, αυτός είναι σίγουρα ο Πολ Μεσκάλ.

Μέσα σε λίγα χρόνια, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Normal People», από ένα πολλά υποσχόμενο νέο ταλέντο στο «Aftersun» της Σαρλότ Γουέλς μετατράπηκε σε αστέρα ολκής του Χόλιγουντ, χάρη στην ερμηνεία του στην ταινία «All of Us Strangers» του Αντριου Χάι, ενώ ο Ρίντλεϊ Σκοτ τον επέλεξε για τη συνέχεια του θρυλικού «Μονομάχου» του. Στο προσεχές μέλλον πρόκειται να τον δούμε επίσης στο «The History of Sound» του Ολιβερ Ερμάνους, στο «Merrily we Roll Along» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ και στο «Hamnet» της Κλόι Ζάο.

Στο προσκήνιο, όμως, πέρα από τον Μεσκάλ, βρίσκεται μια πλειάδα ηθοποιών από την Ιρλανδία, όπως ο συμπρωταγωνιστής του στο «All of Us Strangers» Αντριου Σκοτ (o οποίος είναι επίσης ο «Ρίπλεϊ» της σειράς του Netflix), ο Μπάρι Κέογκαν, η Σίρσα Ρόναν, η Κέρι Κόντον και η Τζέσι Μπάκλεϊ (η οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Μέσκαλ στο «Hamnet» της Κλόι Ζάο).

Δίπλα στους βετεράνους, πλέον, Λίαμ Νίσον, Μπρένταν Γκλίσον, Κόλιν Φάρελ και Μάικλ Φασμπέντερ, εμφανίζονται νέα ταλέντα, όπως η Κλερ Μόνελι, μια διακεκριμένη θεατρική ηθοποιός που εισέρχεται δυναμικά στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας στην ιρλανδική ταινία τρόμου «Fréwaka».

Η πέραση που έχουν οφείλεται καταρχάς στο ταλέντο τους αλλά και στην επιτυχία ταινιών όπως το «Oppenheimer», το «All of Us Strangers», και το «Saltburn», καθώς και λιγότερο γνωστών στο ευρύ κοινό έργων, όπως το «The Outrun» και το «Small Things Like This» (πρωταγωνιστεί ο Κίλιαν Μέρφι), που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Κλερ Κίγκαν, συγγραφέα επίσης του «Foster», στο οποίο βασίζεται η ταινία «The Quite Girl» του Κολμ Μπερέιντ, η οποία αποτέλεσε την απαρχή αυτού που τα αμερικανικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν ως «Πράσινο Κύμα» (το πράσινο είναι το ντε φάκτο εθνικό χρώμα των Ιρλανδών).

Ηδη στην περυσινή τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ, η Ιρλανδία κέρδισε ρεκόρ υποψηφιοτήτων, χάρη και «Πνεύματα του Ινισέριν» (The Banshees of Inisherin) του Μάρτιν ΜακΝτόνα, με πρωταγωνιστές τους εξαιρετικούς Κόλιν Φάρελ και Μπρένταν Γκίλσον. «Είμαστε μια χώρα 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά οι φωνές μας ακούγονται παντού: στη μουσική, στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, στο θέατρο», έχει αναφέρει σχετικά ο Κόλιν Φάρελ. Ενώ ο Κίλιαν Μέρφι, παραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την κυβέρνηση της Ιρλανδίας για τη στήριξη που προσφέρει στην Εβδομη Τέχνη.

Από τη δεκαετία του 1990, με πρωταγωνιστές αστέρες όπως ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις και ο Λίαμ Νίσον, είχε ο ιρλανδικός κινηματογράφος να γνωρίσει τέτοια άνθηση. Και αυτό το νέο «Πράσινο Κύμα» σίγουρα δεν προέκυψε τυχαία, όπως εξήγησε στην ιταλική Corriere della Sera η Γκρέινι Χάμφρεϊς, διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Δουβλίνου. «Τα τελευταία χρόνια ο πολιτισμός και ο κινηματογράφος υποστηρίζονται συστηματικά, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους νέους» είπε.

Το «παρών» στο φεστιβάλ δίνει πάντα ο ποιητής (και σινεφίλ) πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Χίγκινς, ενώ φέτος ξεχώρισε η Σέιντ Μαλόουν, πρωταγωνίστρια της εναρκτήριας ταινίας «Twig» της Μάριαν Κουίν, μιας προσαρμογής της «Αντιγόνης» με φόντο το σύγχρονο Δουβλίνο. «Το φεστιβάλ μπορεί να είναι εφαλτήριο, από εδώ ξεκίνησαν οι Μπάρι Κέογκαν, Κολμ Μπάιρεντ, Σίρσα Ρόναν. Επιδιώκουμε όμως να καταστεί ένα κέντρο ανταλλαγής με άλλες σχολές κινηματογράφου. Είμαστε ένα νησί: πρέπει να ανοιχτούμε στον κόσμο» πρόσθεσε η διευθύντρια του διεθνούς φεστιβάλ της ιρλανδικής πρωτεύουσας.

