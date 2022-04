Το φονικό, αυτοσχέδιο… κοκτέιλ όπλων των Ουκρανών

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με πυραύλους, αλλά οι ουρανοί εξακολουθούν να αμφισβητούνται

Η Ρωσία, ξεκινώντας τον πόλεμο με την Ουκρανία, διέθετε υπέρτερη αεροπορική δύναμη. Οι Ουκρανοί, ωστόσο, κατάφεραν να αποκρούσουν τις από αέρος επιθέσεις χρησιμοποιώντας σοβιετικά αντιαεροπορικά συστήματα σε συνδυασμό με Δυτικές ρουκέτες που εκτοξεύονται από φορητό, ατομικό οπλισμό. Η Ουκρανία μπόρεσε να καταστήσει αμφίβολη την κυριαρχία στον ουρανό, έγραψε η The Wall Street Journal, και έτσι να εμποδίσει την αεροπορική κάλυψη των χερσαίων δυνάμεων της Ρωσίας.

Η ικανότητα των Ουκρανών να επιβραδύνουν τις αεροπορικές επιθέσεις των Ρώσων επέτρεψε στις ουκρανικές δυνάμεις να προσβάλλουν τα ρωσικά τανκς και γενικώς τις χερσαίες δυνάμεις, γεγονός που ανάγκασε τη Μόσχα να αποσύρει τα στρατεύματά της από τον Βορρά και να εστιάσει στα ανατολικά εδάφη της Ουκρανίας.

Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία με προηγμένης τεχνολογίας μαχητικά αεροσκάφη, επιθετικά ελικόπτερα και με εκτοξευτές κατευθυνόμενων πυραύλων, βομβαρδίζοντας πόλεις και προκαλώντας εκτεταμένες απώλειες. Η Ρωσία διέθετε σχεδόν 1.800 στρατιωτικά ελικόπτερα και αεροσκάφη πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον φορέα International Institute for Strategic Studies. Η Ουκρανία είχε 163.Με τη βοήθεια των εισαγόμενων όπλων, οι ουκρανικές δυνάμεις αντέδρασαν και εξέπληξαν τον στρατιωτικό γίγαντα. Οι αντεπιθέσεις των Ουκρανών βασίστηκαν κυρίως στα drones.

Οσον αφορά τα αεροσκάφη, οι ρωσικές απώλειες οφείλονται ως επί το πλείστον σε πυραύλους εδάφους-αέρος, όπως λέει ο φορέας ανάλυσης αμυντικών στρατηγικών Scowcroft Center’s Forward Defense.

Το σύστημα S-300, που είναι μεγάλης εμβελείας, αποτελεί κρίσιμο όπλο στην ουκρανική άμυνα επιφανείας-αέρος. Η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές της μεγάλης εμβελείας ώστε να αμυνθεί έναντι απειλών σε μεγάλο υψόμετρο όπου άλλα όπλα δεν μπορούν να φθάσουν.

Η Ουκρανία πριν από τον πόλεμο διέθετε περίπου 250 τεμάχια από αυτό το σοβιετικό σύστημα, σύμφωνα με το International Institute for Strategic Studies, ένα think tank του Λονδίνου, και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να της στείλουν περισσότερα τον περασμένο μήνα. Παρά την ξεπερασμένη τεχνολογία του, ο άλλοτε κορυφαίος εξοπλισμός παραμένει αποτελεσματικός, χτυπώντας αερομεταφερόμενους στόχους σε εύρος από 26 έως 150 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies.

Τα μεγάλης εμβελείας αντιαεροπορικά συστήματα ανάγκασαν τους ρώσους πιλότους να πετάξουν σε χαμηλότερο ύψος, αλλά τότε ανέλαβαν δράση τα μικρής εμβελείας αντιαεροπορικά πυρά. Σε κάποιες μάχες, η ουκρανική αεράμυνα έκανε σκοποβολή, όπως έγραψαν κάποιοι στρατιωτικοί αναλυτές.

Οι Ουκρανοί κυκλοφόρησαν βίντεο που, όπως ισχυρίζονται, δείχνει ρωσικό ελικόπτερο να έχει καταρριφθεί από ουκρανικό πύραυλο εδάφους-αέρος βορείως του Κιέβουστις 5 Μαρτίου.

#stoprussia ⚔️ Так гинуть російські окупанти. Цього разу у вертольоті! Слава Україні та її захисникам! Разом до перемоги! 🇺🇦@GeneralStaffUA pic.twitter.com/raFOepF06P — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2022

Οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ουκρανία και ένα άλλο σοβιετικό σύστημα αεράμυνας, μικρής εμβέλειας όμως, το SA-8. Είναι εξαιρετικά ευκίνητο και εύκολο να καμουφλαριστεί. Το εύρος του είναι 2 με 15 χιλιόμετρα. Συνοδεύει χερσαίες δυνάμεις και τις καλύπτει από τυχόν επιθέσεις ελικοπτέρων ή και αεροσκαφών.

Τα φερόμενα από μαχητή ατομικά συστήματα αεράμυνας, τα λεγόμενα MANPADS, είναι ρουκέτες πολύ αποτελεσματικές όταν στόχος τους είναι οι ιπτάμενες συσκευές που πετούν σε χαμηλό ύψος. Η Ουκρανία διαθέτει δύο τύπους MANPADS, τα σοβιετικά Strela και τα αμερικανικά Stinger. Αυτά τα όπλα της τα δίνουν οι ΗΠΑ και κάποια άλλα μέλη του ΝΑΤΟ. Οι ρουκέτες αυτές θεωρούνται εξαιρετικά ακριβείς καθώς αναζητούν την πηγή θερμότητας στο ιπτάμενο μέσο, την εντοπίζουν, επιπίπτουν και το καταρρίπτουν.

Τα drones TB2 που διαθέτει η Ουκρανία κατάφεραν να αποφύγουν τη ρωσική αεράμυνα και να πλήξουν στόχους. Οπως είπαν οι κατασκευαστές τους στην Wall Street Journal, τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας δεν μπορούν να δουν τα συγκεκριμένα drones. Από πλευράς τους οι Ρώσοι λένε ότι έχουν καταρρίψει ουκρανικά drones. Είναι ιπτάμενα μηχανήματα τουρκικής κατασκευής, τα οποία η Ουκρανία προμηθεύτηκε το 2019. Πετούν έως και 24 ώρες, σε ύψος μέχρι και 25.000 πόδια (περί τα 7,5 χιλιόμετρα).

Η Ουκρανία κυκλοφόρησε οπτικό υλικό από χτυπήματα που προξένησαν αυτά τα drones σε ρωσικούς στόχους στις 28 Φεβρουαρίου βορείως του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον φορέα Scowcroft Center’s Forward Defense, η Ρωσία δεν έχει εξαλείψει τους πυραύλους εδάφους-αέρος της Ουκρανίας, ούτε τα drones, και αυτοί είναι οι παράγοντες που την εμπόδισαν να εδραιώσει αεροπορική υπεροχή και να υποστηρίξει σωστά τις χερσαίες δυνάμεις της.

Στη φάση που βρισκόμαστε, της προετοιμασίας της ρωσικής αντεπίθεσης, πιθανώς και με διπλασιασμό των βομβαρδισμών στις πόλεις, άρα και των θυμάτων, η αποτελεσματικότητα των ουκρανικών επιθέσεων στον αέρα είναι αποφασιστικής σημασίας για την άμυνα της χώρας.

