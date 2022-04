Οι Ρώσοι παραδέχονται για πρώτη φορά μεγάλες απώλειες στην Ουκρανία

Η Μόσχα έχει παραδεχθεί το προηγούμενο διάστημα ότι η «στρατιωτική της επιχείρηση» δεν εξελίχθηκε όπως θα την περίμενε, όμως την Πέμπτη, για πρώτη φορά ύστερα από 43 ημέρες πολέμου, δήλωσε επίσημα, διά του εκπροσώπου τού Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι οι απώλειες στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων είναι πολύ μεγάλες.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας στο βρετανικό Sky News, είπε συγκεκριμένα, έπειτα από πίεση του βρετανού δημοσιογράφου, ότι «έχουμε σημαντικές απώλειες στρατιωτών. Είναι μια τεράστια τραγωδία για εμάς».

Μπορεί το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας και οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών να δίνουν τακτικά νούμερα για τις απώλειες στις τάξεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, όμως είναι η πρώτη φορά που το παραδέχθηκε επίσημα το Κρεμλίνο.

Ο Πεσκόφ δεν ανέφερε νούμερο, παρόλο που ο δημοσιογράφος τον ρώτησε «πόσες χιλιάδες στρατιώτες σας έχουν σκοτωθεί;».

Στις 25 Μαρτίου, έναν μήνα μετά την έναρξη της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας είχε ανακοινώσει ότι έχουν σκοτωθεί στις μάχες 1.351 στρατιώτες, νούμερο σημαντικά μικρότερο από αυτό που δίνουν Ουκρανοί και Αμερικανοί.

Συγκεκριμένα, το ουκρανικό υπουργείο Αμυνας εκτιμά τους νεκρούς Ρώσους σε 19.000, ενώ η εκτίμηση των ΗΠΑ είναι μεταξύ 7.000 και 15.000 θυμάτων από την πλευρά της Ρωσίας.

Οι αναλυτές δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία και επισημαίνουν ότι το πιθανότερο είναι οι Ρώσοι να δίνουν πολύ μικρότερο νούμερο από ό,τι ισχύει στην πραγματικότητα και οι Ουκρανοί πολύ μεγαλύτερο.

⚡️Peskov in an interview for Sky news about #Russia's losses in the war with #Ukraine pic.twitter.com/2KTin79ZMw

— NEXTA (@nexta_tv) April 7, 2022