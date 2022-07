Νεα μανία: βιντεοπαιχνίδι που παίζεις τη γάτα και σε σιγοντάρει η γάτα σου

Μέχρι τώρα βλέπαμε και «ανεβάζαμε» γάτες στο YouTube και στα social media. Tώρα, μετά την κυκλοφορία του βιντεοπαιχνιδιού Stray μπορούμε να μπούμε στο ρόλο μιας οικόσιτης γάτας με την πραγματική μας γάτα να παρακολουθεί τις κινήσεις μας.

Δεν πρόκειται για σχήμα λόγου. Μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού που γνωρίζει ήδη μεγάλη επιτυχία, χρήστες δημιούργησαν στο Twitter τον λογαριασμό «Cats Watching Stray» στον οποίο υπάρχουν βίντεο με γάτες που βλέπουν (και πιθανόν βαθμολογούν) τους ιδιοκτήτες τους να χειρίζονται τις κινήσεις μιας γάτας στην οθόνη.

The way she looks under the screen when he disappears though 😭 #Stray @CatsWatchStray pic.twitter.com/rtD4Yg7eBF — Fuzz Pixels (@FuzzPixels) July 26, 2022

Οπως αναφέρουν οι Financial Times, «στο νέο βιντεοπαιχνίδι παίζετε μια οικόσιτη γάτα που ζει σε μια κυβερνοπάνκ δυστοπία. Ο ήρωάς σας δεν έχει υπερφυσικές δυνάμεις, ούτε οπλοστάσιο. Σωπαίνει, νιαουρίζει και γουργουρίζει και ενίοτε γλιστράει σε έναν υπόγειο κόσμο όπου κατοικούν φιλικά ρομπότ που για πρόσωπο έχουν τηλεοράσεις καθώς και άσχημα μικρά πλάσματα που ονομάζονται Zurks».

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με τη βοήθεια ενός συντρόφου που έχει τη μορφή drone, η αποστολή του παίκτη είναι να βρει έναν τρόπο να επιστρέψει η γάτα στην επιφάνεια και να μάθει τι συνέβη στους ανθρώπους. Στο μεταξύ «μπορείτε να ξύσετε χαλιά, να σπρώξετε αντικείμενα για να πέσουν από στέγες ή να χαλαρώσετε για έναν υπνάκο πάνω σε μαξιλάρια» σημειώνουν οι FT.

He is so immersed in the game already@CatsWatchStray pic.twitter.com/mRFuYyJi7g — DanielRoman (@DanielR78637312) July 26, 2022

Προσθέτουν τις δικές τους γάτες

Η νέα τάση, σύμφωνα με την Washington Post, είναι οι λεγόμενες μετατροπές στο παιχνίδι (Mods) μέσω τον οποίων οι παίκτες προσθέτουν τους δικούς τους τετράποδους φίλους στο περιβάλλον του. Πρόκειται για φαν του παιχνιδιού που έχουν τις κατάλληλες γνώστες ώστε να τροποποιήσουν τα αρχεία του Stray και να προσθέσουν μια γάτα σαν τη δική τους, καθώς η εμπορική έκδοση του παιχνιδιού -που είναι διαθέσιμη για PC και Playstation- δίνει μόνο συγκεκριμένες επιλογές. Για παράδειγμα, μέσω μετατροπής, ένας χρήστης πρόσθεσε τη γάτα του με σμόκιν. Και φανταστείτε ότι έχουν περάσει μόλις λίγες μέρες από την κυκλοφορία του.

Η μεγάλη επιτυχία του παιχνιδιού δεν άφησε αδιάφορη ούτε την οργάνωση PETA, για την ηθική μεταχείριση των ζώων, η οποία ανέφερε ότι το Stray απεικονίζει με ακρίβεια τη συμπεριφορά των γατών και έφτιαξε και ένα δικό της βίντεο με μοντάζ από εικόνες του παιχνιδιού για τα πέντε πράγματα που το παιχνίδι παρουσιάζει με τον σωστό τρόπο.

Here’s what #Stray gets right about cats. For a game about a homeless cat roaming a robot-filled cyber-punk world, Stray gets top marks from PETA for its accuracy. pic.twitter.com/afg6yl63Xr — PETA (@peta) July 20, 2022

