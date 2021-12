Πότε και πώς έχουν νόημα τα self tests

Από το 2020 η Βρετανία χρησιμοποιεί τα self tests για να περιορίσει την εξάπλωση του κορονοϊού. Οπως γράφει στους New York Times ο Αλαν ΜακΝάλι, καθηγητής Μικροβιακής Γονιδιωματικής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία, οι πολίτες στη χώρα του ενθαρρύνονται από την κυβέρνηση να τα χρησιμοποιούν συχνά, ειδικά πριν βρεθούν σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός, όπως είναι οι αθλητικοί αγώνες, οι συναυλίες κ.ά.

Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπου η τιμή των self tests δεν είναι προσιτή για τους περισσότερους και μάλιστα για συχνή χρήση, το βρετανικό σύστημα αποτελεί πρότυπο.

Πρόσφατα, η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να διαθέσει δωρεάν 500 εκατομμύρια self tests και ότι οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να ζητήσουν να αποσταλούν στο σπίτι τους.

Ωστόσο, αν κάποιος παρατηρήσει αυτή τη στιγμή τον ρυθμό αύξησης των κρουσμάτων στη Βρετανία, θα αναρωτηθεί αν τελικά αξίζει να χρησιμοποιούνται αυτά τα τεστ.

«Εάν είναι πραγματικά τόσο αποτελεσματικά, δεν θα έπρεπε η εξάπλωση του κορονοϊού να είναι μικρότερη;» διερωτάται ο δρ ΜακΝάλι.

Τα self tests είναι σημαντικά για την πανδημία, όμως απαιτούν μία πιο προσεκτική ματιά και γνώση για ποιον λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και πώς θα ήταν καλύτερο να αξιοποιηθούν.

Ενα πρώτο, κοινό ερώτημα, είναι πόσο ακριβή είναι πραγματικά τα αποτελέσματα από αυτά τα τεστ. Είναι δεδομένο ότι μπορούν να εντοπίσουν με μεγάλη ακρίβεια τα άτομα που είναι σε φάση επώασης, δηλαδή έχουν υψηλό ιικό φορτίο και είναι μεταδοτικά.

Ωστόσο, όταν κάποιος βρίσκεται στα πρώτα ή τα τελευταία στάδια της λοίμωξης, τα τεστ πολλές φορές δίνουν αρνητικό αποτέλεσμα.

Είναι όμως σημαντικό να κατανοήσουμε ότι στα πολύ πρώιμα και στα τελευταία στάδια της νόσησης, οι άνθρωποι είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικοί. Κάτι που σημαίνει ότι το τεστ εξυπηρετεί τον σκοπό του σε έναν μεγάλο βαθμό.

Η ευρεία διάθεσή τους είναι από μόνη της ένα χρήσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Στη Βρετανία, όπως και στην Ελλάδα άλλωστε, αυτά τα τεστ είναι φθηνά. Μπορούν να γίνουν οπουδήποτε και από οποιονδήποτε. Και δίνουν αποτέλεσμα σε 15 λεπτά.

Το self test είναι χρήσιμο και για τον εντοπισμό και την απομόνωση των ατόμων που έχουν μολυνθεί και μεταδίδουν, ειδικά όταν χρησιμοποιείται συχνά. Και αν κάποια χώρα θέλει να εφαρμόσει το σύστημα των self tests της Βρετανίας, τότε θα πρέπει είτε να φροντίσει η τιμή του να είναι πολύ χαμηλή, είτε να χορηγούνται δωρεάν. Στις ΗΠΑ τα self tests κοστίζουν περίπου 15 ευρώ το ένα.

Γιατί όμως συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη Βρετανία, δεδομένου ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε απεριόριστα τεστ;

Ενα αρνητικό self test δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος δεν έχει μολυνθεί από κορονοϊό. Σημαίνει ότι δεν διαθέτει τα επίπεδα του ιικού φορτίου που απαιτούνται για να μολύνει κάποιον άλλον. Και όπως είναι φυσικό, αν κάποιος είναι αρνητικός και έχει μολυνθεί, το τεστ που θα κάνει τις επόμενες ώρες είναι πιο πιθανό να βγει θετικό.

Αυτός είναι και ο λόγος που τα τεστ αυτά δεν θα πρέπει να μας διασφαλίζουν ότι μπορούμε να κινηθούμε σαν να είναι επιβεβαιωμένο ότι δεν έχουμε λοίμωξη Covid-19.

Μπορεί δηλαδή να κάνει τις δραστηριότητές μας πιο ασφαλείς, όμως εν μέσω πανδημίας δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλείς, υπογραμμίζει στο άρθρο του ο δρ ΜακΝάλι. Δηλαδή φοράμε μάσκες όταν πρόκειται να συναντηθούμε με άτομα υψηλού κινδύνου, ό,τι και αν έχει δείξει νωρίτερα το τεστ.

Η ευρεία χρήση self tests εξακολουθεί να είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Κι αυτό διότι τα τεστ θα συνεχίσουν να ανιχνεύουν τα άτομα που είναι μολυσματικά και μεταδίδουν τον κορονοϊό.

Και θα μπορούσαν, επίσης, να αντικαταστήσουν τα ακριβά και χρονοβόρα PCR σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως επίσης και στα σχολεία, υπογραμμίζει στους NYT δρ ΜακΝάλι, κάτι βέβαια που εφαρμόζεται στη χώρα μας εδώ και μήνες.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η συχνή χρήση των τεστ στο σπίτι θα μπορούσε, και θα ήταν καλό, να γίνει καθημερινή πραγματικότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει αρνητικό αποτέλεσμα στο self test.

Και αν θέλετε να έχετε τα μέγιστα αποτελέσματα από το self test, κάντε το τη στιγμή που θα βγείτε έξω από το σπίτι, όχι την προηγούμενη ημέρα, συμβουλεύει ο ίδιος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News