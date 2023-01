Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Τέσσερις άτυχοι γάμοι και μια αφόρητη κηδεία

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, τραγουδίστρια και μοναχοπαίδι του θρυλικού Ελβις και της Πρισίλα, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 54 ετών, μετά την ξαφνική εισαγωγή της, την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου, στο νοσοκομείο. Το ίδιο βράδυ, η 77χρονη μητέρα της επιβεβαίωσε τον θάνατό της: «Με βαριά καρδιά είμαι υποχρεωμένη να μοιραστώ τη συγκλονιστική είδηση ότι η όμορφη κόρη μου, Λίζα Μαρί, μας άφησε», ανέφερε η Πρισίλα Πρίσλεϊ σε δήλωσή της στο People.

«Ηταν η πιο παθιασμένη, δυνατή και αγαπημένη γυναίκα που γνώρισα ποτέ. Ζητάμε ιδιωτικότητα, καθώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη βαθιά απώλεια. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τις προσευχές. Προς το παρόν δεν θα υπάρξει κανένα περαιτέρω σχόλιο», προσέθεσε.

Σε ξεχωριστή δήλωσή της, η οικογένεια της Πρίσλεϊ ανέφερε ότι είναι «σοκαρισμένη και συντετριμμένη από τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης τους Λίζα Μαρί. Είναι βαθιά ευγνώμονες για την υποστήριξη, την αγάπη και τις προσευχές όλων και ζητούν ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περιόδου», αναφέρει η Σιάν Κέιν στον Guardian.

Η μοναχοκόρη και μοναδικό παιδί του βασιλιά του ροκ εντ ρολ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από το σπίτι της στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας, μην μπορώντας να αναπνεύσει, αλλά παρά τις πρώτες βοήθειες που της προσφέρθηκαν αμέσως, εξέπνευσε μετά από ανακοπή. Παρά τις προσπάθειές της να αντεπεξέλθει στον πόνο που της είχε προκαλέσει η αυτοκτονία του γιου της Μπέντζαμιν Κίου πριν από δυόμιση χρόνια, για χάρη των τριών κοριτσιών της, τελικά δεν τα κατάφερε.

Γεννημένη στο Μέμφις του Τενεσί την 1η Φεβρουαρίου 1968, ακριβώς εννέα μήνες μετά τον γάμο του Ελβις και της Πρισίλα, το 1973, μετά το διαζύγιο των γονιών της, η τετράχρονη Λίζα Μαρί μετακόμισε με τη μητέρα της στο Λος Αντζελες. Αλλά δεν έπαψε να βλέπει τον αγαπημένο της μπαμπά: «Πάντα με ξυπνούσε για να τραγουδήσει μέσα στη νύχτα, ανέβαινε στο τραπέζι και τραγουδούσε», είχε δηλώσει στο Good Morning America το 2009 για τον χρόνο που περνούσε με τον Ελβις. Και είχε προσθέσει: «Τον θυμάμαι σαν μπαμπά μου, αλλά ήταν ένας πολύ συναρπαστικός μπαμπάς».

Ο Ελβις πέθανε τον Αύγουστο του 1977, όταν η Λίζα Μαρί ήταν εννέα ετών, καθιστώντας την κοινή κληρονόμο της περιουσίας του, μαζί με τον παππού Βέρνον Πρίσλεϊ και την προγιαγιά Μίνι Μέι Χουντ Πρίσλεϊ. Μετά το θάνατό τους, το 1979 και το 1980 αντίστοιχα, ήταν πλέον η μοναδική κληρονόμος μιας περιουσίας στην οποία περιλαμβανόταν και η κατοικία του πατέρα της, Γκρέισλαντ.

Στα 25 της, η περιουσία της ανερχόταν σε 100 εκατ. δολάρια. Το 2005 πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της επιχείρησης στην Industrial Media, αλλά διατήρησε τον έλεγχο της Γκρέισλαντ, γράφει η Κέιν στον Guardian.

Το 1997, η Πρίσλεϊ κυκλοφόρησε το «Don’t Cry Daddy» ως ντουέτο με φωνητικά του πατέρα της, για να σηματοδοτήσει την 20ή επέτειο από τον θάνατό του. Και αργότερα ακολούθησε την πορεία του πατέρα της στη μουσική, κυκλοφορώντας τρία άλμπουμ, τα «To Whom It May Concern» (2003), «Now What» (2005) και «Storm & Grace» (2012).

Τέσσερις γάμοι, τέσσερα παιδιά και μια τραγική απώλεια

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ μεγάλωσε με τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα διαρκώς επάνω της και έκανε αρκετές σχέσεις που προκαλούσαν το αμείωτο ενδιαφέρον ΜΜΕ και κοινού. Παντρεύτηκε, μάλιστα, τέσσερις φορές.

Τον Οκτώβριο του 1988, μετά από σχέση τριών ετών, η 20χρονη Λίζα Μαρί παντρεύτηκε τον Ντάνι Κίου, έναν μουσικό από το Σικάγο με τον οποίο είχαν αρχίσει να βγαίνουν το 1985. Η μητέρα της, Πρισίλα, είχε ανακοινώσει την ένωσή τους εκείνη την εποχή δηλώνοντας στο People: «Είμαι ενθουσιασμένη για τη Λίζα Μαρί. Ο Ντάνι είναι υπέροχος τύπος και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη για τους δυο τους». Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά: το 1989 την κόρη τους Ντανιέλ Ράιλι Κίου, και τρία χρόνια αργότερα τον γιο τους Μπέντζαμιν.

Ωστόσο, μετά από πεντέμισι χρόνια γάμου, χώρισαν, παραμένοντας στενοί φίλοι, «σαν αδελφός και αδελφή», όπως είχε δηλώσει η Λίζα Μαρί το 2005: «Σε τελική ανάλυση, είναι ένα καλό μήνυμα για να στείλουμε στους ανθρώπους: Δεν χρειάζεται να φορτώνεις τα παιδιά σου με τα σκουπίδια σου, ακόμα κι αν δεν είστε μαζί. Μπορείς ακόμα να είσαι πολιτισμένος/η. Ηξερα σε εκείνη την ηλικία ότι είχα παιδιά μαζί του, ότι ο Ντάνι ήταν κάποιος με τον οποίο θα μπορούσα να συνδέομαι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ηξερα ότι θα ήταν καλός πατέρας».

Ο Κίου έμενε στον ξενώνα του σπιτιού της Λίζα Μαρί μέχρι τον θάνατό της, μάλιστα το TMZ ανέφερε ότι της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το νοσοκομειακό. Είχε πάει να πάρει τις δίδυμες για να τις πάει στο σχολείο εκείνο το πρωί και βρήκε την πρώην σύζυγό του και αγαπημένη φίλη του αναίσθητη.

Πριν περάσει καν ένας μήνας από τον χωρισμό τους, τον Μάιο του 1994, η Λίζα Μαρί ξαναπαντρεύτηκε, αυτή τη φορά τον Μάικλ Τζάκσον. Τον είχε πρωτογνωρίσει σε μια από τις συναυλίες του αείμνηστου πατέρα της στο Λας Βέγκας, όταν εκείνη ήταν επτά ετών και ο «βασιλιάς της ποπ» ήταν ακόμα μέλος των Jackson Five. Ο γάμος τους έγινε με μυστικότητα στη Δομινικανή Δημοκρατία – τον δημοφιλέστερο προορισμό της Καραϊβικής· η Λίζα Μαρί επιβεβαίωσε τις φήμες λίγες εβδομάδες αργότερα δηλώνοντας: «Το όνομά μου είναι κυρία Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ-Τζάκσον» και προσθέτοντας: «Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον Μάικλ, αφιερώνω τη ζωή μου στο να είμαι γυναίκα του. Τον καταλαβαίνω και τον υποστηρίζω. Και οι δύο ανυπομονούμε να κάνουμε οικογένεια».

Τέσσερις μήνες μετά τον γάμο τους εμφανίστηκαν δημόσια ως σύζυγοι, με ένα φιλί στη σκηνή της απονομής των μουσικών βραβείων του MTV: «Σκεφτείτε απλώς ότι κανείς δεν πίστευε πως αυτό θα διαρκέσει», είχε πει τότε ο Τζάκσον.

Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, το 1996, έβαλαν τέλος στη σχέση τους· ο Τζάκσον παντρεύτηκε στη συνέχεια την Ντέμπι Ρόου (βοηθό του δερματολόγου διασημοτήτων Αρνολντ Κλάιν), με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Πρινς και την Πάρις, και αργότερα ένα ακόμη, τον Μπίτζι, με παρένθετη μητέρα, πριν από τον ξαφνικό θάνατό του το 2009.

Το 2010, μιλώντας στην Οπρα Γουίνφρεϊ για τη σχέση της με τον αείμνηστο τραγουδιστή, η Λίζα Μαρί αποκάλυψε αρχικά ότι είχαν έναν «κανονικό γάμο». Ωστόσο, αργότερα προσέθεσε: «Το μόνο πράγμα που συνδέει τον Μάικλ με τον πατέρα μου σε αυτό το θέμα είναι ότι είχαν την πολυτέλεια να δημιουργούν γύρω τους όποια πραγματικότητα ήθελαν να δημιουργήσουν. Μπορούσαν να έχουν τα είδη των ανθρώπων που ταίριαζαν με το πρόγραμμά τους. Αν δεν ταίριαζαν, τους απέριπταν».

Το 2000, η Λίζα Μαρί αρραβωνιάστηκε τον Τζον Οσάιτζα, με τον οποίο είχαν γνωριστεί τον Μάιο του 1999. Ο χαβανέζος μουσικός τής έκανε πρόταση γάμου τα Χριστούγεννα, αλλά ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε και η σχέση τους έληξε άδοξα μετά από 16 μήνες. Τον Οκτώβριο του 2000, η Λίζα Μαρί γνώρισε τον ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ στο πάρτι γενεθλίων του κιθαρίστα Τζόνι Ραμόν, αλλά η σχέση τους δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο του 2001, έναν μήνα μετά τον επίσημο χωρισμό της με τον Οσάιτζα.

Η Λίζα Μαρί και ο Κέιτζ παντρεύτηκαν σε μια μυστική τελετή στη Χαβάη για την 25η επέτειο από τον θάνατο του Ελβις. Ωστόσο, σε λιγότερο από τέσσερις μήνες μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του. «Λυπάμαι γι’ αυτό, αλλά δεν θα έπρεπε να είχαμε παντρευτεί εξαρχής», είπε η Λίζα Μαρί σε δήλωση που εξέδωσε ο εκπρόσωπός της, Πολ Μπλοχ.

Ο τέταρτος γάμος της έγινε το 2006, με τον κιθαρίστα και μουσικό παραγωγό Μάικλ Λόκγουντ, με τον οποίο δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν δίδυμες κόρες, τις Χάρπερ Βίβιεν Αν και Φίνλεϊ Ααρον Λαβ. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2016, η Λίζα Μαρί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, με το διαζύγιο να οριστικοποιείται το 2021. Από τότε είχαν συνεχώς έντονες διαμάχες για την επιμέλεια των παιδιών. Λέγεται μάλιστα ότι ο Λόκγουντ δεν άφησε τις δίδυμες να πάνε στο Μέμφις για τις γιορτές των 85 χρόνων από τη γέννηση του Ελβις.

Μπορεί οι γάμοι της να ήταν άτυχοι, η ζωή της Λίζα Μαρί έγινε όμως αφόρητη τα δύο τελευταία χρόνια, μετά την απώλεια του γιου της, την οποία φαίνεται ότι δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει. Στις 14 Ιουλίου 2020 ο Μπέντζαμιν Κίου αυτοκτόνησε βυθίζοντας σε θλίψη τη μητέρα του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, ο 27χρονος εγγονός του Ελβις, στον οποίο λέγεται μάλιστα ότι έμοιαζε εκπληκτικά, αυτοπυροβολήθηκε στην πολυτελή κατοικία του, στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας.

Σε ένα πολύ συναισθηματικό κείμενο, που έγραψε λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της προς τιμήν της Εθνικής Ημέρας Ευαισθητοποίησης για το Πένθος και δημοσιεύθηκε στο People στις 30 Αυγούστου 2022, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ανέφερε τι έμαθε στο διάστημα που πέρασε από τον θάνατο του γιου της, και ότι είχε πλέον «καταστραφεί» αλλά αντιλαμβανόταν πως έπρεπε να σταθεί δυνατή για τις τρεις κόρες της, την 33χρονη Ράιλι και τις 14χρονες Χάρπερ και Φίνλεϊ .

Το 2011, η Λίζα Μαρί είχε τιμηθεί από τον κυβερνήτη του Τενεσί και τον δήμαρχο της Νέας Ορλεάνης για τις φιλανθρωπικές της προσπάθειες. Η ίδια μιλούσε ανοιχτά για τους αγώνες της να απαλλαγεί από τον εθισμό στα οπιοειδή, λέγοντας ότι εθίστηκε μετά τη γέννηση των διδύμων, το 2008.

Για περίπου δύο δεκαετίες ήταν σαϊεντολόγος, αλλά φέρεται να αποχώρησε το 2014. Ωστόσο, η μητέρα της Πρισίλα Πρίσλεϊ και η κόρη της Ράιλι παραμένουν στην Εκκλησία της Σαϊεντολογίας.

