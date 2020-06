Η παρακμή του αμερικανικού μοντέλου

Εκκινώντας από τη θέση-θέσφατο ότι όλοι οι κάτοικοι της Γης είτε «φθονούμε» είτε «θαυμάζουμε» είτε «αντιγράφουμε» είτε «φοβόμαστε» την «Αμερική» (τις ΗΠΑ δηλαδή), ο αρθρογράφος του Atlantic Τομ ΜακΤαγκ αναλύει σε μακροσκελέστατο κείμενο τι σημαίνει για τον πλανήτη η σημερινή κατάσταση πολιτικών και οικονομικών πραγμάτων στην κορυφαία δυτική δημοκρατία και πρώτη (για την ώρα) οικονομία του κόσμου.

Το κάνει αυτό επειδή διαπίστωσε ότι σε όλα τα παραπάνω υποτιθέμενα ανακλαστικά των μη Αμερικανών απέναντι στους Αμερικανούς (φθόνος, θαυμασμός, φόβος, κ.λπ.) έχει προστεθεί και η λύπηση. «Αυτό είναι καινούργιο στοιχείο» λέει. Και συμπληρώνει ότι πλέον οι ΗΠΑ δεν μοιάζουν με τη χώρα την οποία οι υπόλοιποι «πρέπει να θαυμάζουμε, να ζηλεύουμε ή να αντιγράφουμε».

Με τι μοιάζουν λοιπόν οι ΗΠΑ σήμερα; Με αφορμή τα εντός και εκτός ΗΠΑ γεγονότα με αντιρατσιστικό πρόσημο, τα οποία ακολούθησαν το κομβικό γεγονός της Μινεάπολης, γίνεται η εκτίμηση και επιχειρείται να δοθεί η απάντηση. Ο ΜακΤαγκ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχασαν τη ζωντάνια και την ικανότητα αναζωογόνησής τους, ένα στοιχείο που, κατ’ αυτόν, ανέκαθεν τις διέκρινε. Και ενώ υπάρχει ξεκάθαρη απειλή: «Μία νέα δύναμη έχει αναδυθεί στην παγκόσμια σκηνή για να αμφισβητήσει την αμερικανική υπεροχή, η Κίνα».

Η Κίνα, η οποία «σε αντίθεση με τη Σοβιετική Ενωση» είναι σε θέση να προσφέρει «κάποιον πλούτο, ζωντάνια και τεχνολογική πρόοδο, αν και όχι στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ». (Ο ΜακΤαγκ δεν αναφέρει ότι αν η Κίνα είναι όντως όπως την περιγράφει, αυτό συνέβη και με ευθύνη της Δύσης και πρωτίστως των ΗΠΑ.) Το θέμα του όμως είναι οι ΗΠΑ. Παρακμάζουν, διαπιστώνει.

“Is the revulsion at the US simply another bout of ‘politics as performance art’… America’s imperial possessions metaphorically taking a knee to signal their opposition to the values the Empire has come to represent?”

A piece on 🇺🇸 and what it means👇 https://t.co/sLNvMfWjEL

— Tom McTague (@TomMcTague) June 25, 2020