Η Νταϊάνα ήξερε ότι δεν θα γινόταν βασίλισσα

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα παραδέχτηκε την απιστία του συζύγου της και τη δική της απιστία μπροστά στο παγκόσμιο κοινό το 1995: «Πιστεύεις ότι θα γίνεις ποτέ βασίλισσα;», τη ρώτησε για το αβέβαιο μέλλον της ο δημοσιογράφος Μάρτιν Μπασίρ, στο πλαίσιο της διαβόητης συνέντευξης στο BBC. Εκείνη χαμογέλασε καγχάζοντας ελαφρά.

«Οχι, όχι, όχι», απάντησε γρήγορα η Νταϊάνα. Οταν ρωτήθηκε γιατί πίστευε ότι δεν θα φορούσε ποτέ το στέμμα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας απάντησε: «Θα ήθελα να είμαι βασίλισσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά δεν με βλέπω να γίνομαι βασίλισσα αυτής της χώρας. Δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να γίνω βασίλισσα».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στο παλάτι του Κένσινγκτον μεταφέρθηκε στον τότε πρίγκιπα Κάρολο, από τον οποίο επρόκειτο να χωρίσει, γράφει στην Washington Post ο Τίμοθι Μπέλα. Η σχέση του με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς είχε συγκλονίσει τη βασιλική οικογένεια και έκανε τον γάμο τους (διάρκειας 14 ετών μέχρι τότε) «κάπως γεμάτο με κόσμο», είπε η Νταϊάνα. Ο Μπασίρ ρώτησε την πριγκίπισσα για το μέλλον του Καρόλου, του μελλοντικού πρώην συζύγου της: «Πιστεύεις ότι θα ήθελε να γίνει βασιλιάς;»

Εκείνη έδειξε τότε ότι είχε τις αμφιβολίες της. «Υπήρχε πάντα σύγκρουση για αυτό το θέμα μαζί του όταν το συζητούσαμε και καταλάβαινα αυτή τη σύγκρουση, γιατί είναι πολύ απαιτητικός ο ρόλος του πρίγκιπα της Ουαλίας, αλλά είναι πολύ πιο απαιτητικός ο ρόλος του βασιλιά», απάντησε. «Το να είσαι πρίγκιπας της Ουαλίας έχει περισσότερη ελευθερία τώρα και το να είσαι βασιλιάς θα ήταν λίγο πιο ασφυκτικό. Και επειδή γνωρίζω τον χαρακτήρα του, πιστεύω ότι η κορυφαία δουλειά, όπως την αποκαλώ, θα του έφερνε τεράστιους περιορισμούς και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε αυτούς».

Η συνέντευξη του 1995, την οποία παρακολούθησαν περίπου 200 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και την είδαν σχεδόν το 40% των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν το τελευταίο χτύπημα σε έναν γάμο που κάποτε πολλοί πίστευαν ότι θα κορυφωνόταν με τον Κάρολο και την Νταϊάνα να στέφονται βασιλιάς και βασίλισσα. Αντ’ αυτού, το ζευγάρι χώρισε το 1996, ένα χρόνο αργότερα η Νταϊάνα σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τους παπαράτσι, και ο Κάρολος παντρεύτηκε την Καμίλα, το 2005.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά από εκείνη τη συνέντευξη, στην οποία η Νταϊάνα εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο σύζυγός της ήθελε τον θρόνο, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα στέφθηκαν το Σάββατο στο Αβαείο του Γουέστμινστερ. Την πομπή, των βασιλιάδων και χιλιάδων στρατιωτών στο Λονδίνο παρακολούθησαν πλήθη θεατών, που είχαν κατακλύσει τη διαδρομή ελπίζοντας να δουν έστω και για μια στιγμή το πρόσφατα εστεμμένο βασιλικό ζεύγος μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τον Σεπτέμβριο. Η τελετή, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 2.200 καλεσμένοι από όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο η πρώτη στέψη εδώ και 70 χρόνια αλλά και η πρώτη, που μεταδόθηκε έγχρωμη σε τηλεοπτική μετάδοση. Στα 73 του, ο Κάρολος είναι επίσης το γηραιότερο άτομο στη βρετανική ιστορία που στέφθηκε μονάρχης.

Για κάποιους, η στέψη της βασίλισσας Καμίλα δίπλα στον Κάρολο Γ’ είναι η κορύφωση μιας από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις της σύγχρονης εποχής, μια ιστορία αγάπης και απώλειας που πάει πίσω περίπου τρεις δεκαετίες. Για άλλους, η τελετή του Σαββάτου ήταν άλλη μια υπενθύμιση μιας ημέρας που η Νταϊάνα είπε ότι ήξερε πως δεν θα ερχόταν ποτέ για εκείνη, γράφει στην Washington Post ο Τίμοθι Μπέλα.

