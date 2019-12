Επικίνδυνη τάση: σεξ με ξύλο, πνιγμό, βρισιές το λες συναινετικό;

Τι γίνεται άραγε στην Ελλάδα; Δεν γνωρίζουμε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως, περισσότερο από το ένα τρίτο των γυναικών κάτω από την ηλικία των 40 ετών έχουν υποστεί ανεπιθύμητο ξύλο, στραγγαλισμό, δέσιμο ή φτύσιμο κατά τη διάρκεια συναινετικού σεξ, σύμφωνα με έρευνα του BBC Radio 5 Live. Από τις γυναίκες, που είχαν υποστεί οποιαδήποτε από αυτές τις πράξεις, με τη θέλησή τους ή όχι, το 20% δήλωσε ότι κατόπιν ένιωσαν αναστατωμένες ή φοβισμένες.

Η έρευνα έγινε μετά από πρόσφατες υποθέσεις γυναικών που κατέληξαν να δολοφονηθούν κατά τη διάρκεια άγριου σεξ, όπως στην περίπτωση της Γκρέις Μιλέιν, 22χρονης βρετανής τουρίστριας, που βρέθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 στραγγαλισμένη στο Οκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη και πρόσφατα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία, δήλωσε αθώος για τον φόνο, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος της κοπέλας προήλθε από ατύχημα στη διάρκεια συναινετικής σεξουαλικής επαφής που είχαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας μια 23χρονη, η Αννα, δήλωσε στο BBC ότι έχει βιώσει ανεπιθύμητες πράξεις βίας σε τρεις περιπτώσεις συναινετικού σεξ, με τρεις διαφορετικούς άνδρες. Η βία άρχισε με τράβηγμα μαλλιών και χαστούκια και στη συνέχεια ο άνδρας προσπάθησε να βάλει τα χέρια του γύρω από το λαιμό της: «Σοκαρίστηκα», είπε, «αισθάνθηκα εξαιρετικά άβολα και ότι προσπαθούσε να με εκφοβίσει. Αν κάποιος σας χαστούκιζε στον δρόμο ή σας έσφιγγε τον λαιμό, θα ήταν βίαιη επίθεση».

Η Αννα συνειδητοποίησε πόσο συνηθισμένο ήταν αυτό όταν μίλησε στις φίλες της για ό,τι της συνέβη: «Σχεδόν όλοι οι τύποι προσπάθησαν τουλάχιστον ένα από αυτά, αν όχι πολλαπλούς συνδυασμούς τους». Σε μια άλλη περίπτωση, ένας άνδρας άρχισε να τη στραγγαλίζει κατά τη διάρκεια του σεξ χωρίς τη συγκατάθεσή της και χωρίς καν να την προειδοποιήσει.

Η Άννα, η οποία αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο φέτος, είπε επίσης ότι πήγε με κάποιον που της φέρθηκε τόσο βίαια ώστε είχε μελανιές και πονούσε για μέρες: «Ξέρω ότι μερικές γυναίκες θα πουν ότι τους αρέσει. Το πρόβλημα είναι πως οι άνδρες υποθέτουν ότι όλες οι γυναίκες τα θέλουν αυτά».

Η βρετανική εταιρεία ερευνών Savanta ComRes ρώτησε 2.002 γυναίκες ηλικίας μεταξύ 18 και 39 ετών, εάν είχαν υποστεί χαστούκια, πνιγμούς, ξύλο ή φτύσιμο κατά τη διάρκεια συναινετικού σεξ και αν αυτές οι πράξεις έγιναν χωρίς τη θέλησή τους. Το δείγμα σταθμίστηκε ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό για όλες τις γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά ηλικία και περιοχή.

Περισσότερες από το ένα τρίτο (38%) των γυναικών, που ρωτήθηκαν, δήλωσαν ότι είχαν βιώσει παρόμοιες πράξεις βίας και είπαν ότι έγιναν χωρίς τη θέλησή τους τουλάχιστον μερικές φορές, ενώ κάτι λιγότερο από τα δύο τρίτα των γυναικών, που είχαν βιώσει σεξουαλική βία, είτε δήλωσαν ότι ποτέ δεν είχε γίνει χωρίς τη θέλησή τους (31%), είτε ότι δεν είχαν καμία παρόμοια εμπειρία, δεν γνώριζαν ή προτιμούσαν να μην πουν (31%).

Εκπρόσωπος του CWJ (Κέντρο για τη Δικαιοσύνη στις Γυναίκες) δήλωσε στο BBC ότι τα στοιχεία δείχνουν την «αυξανόμενη πίεση στις νεαρές γυναίκες να συναινούν σε βίαιες, επικίνδυνες και εξευτελιστικές πράξεις». Είπε ακόμη ότι αυτό «είναι πιθανό να οφείλεται στη λίαν διαδεδομένη διαθεσιμότητα, στην κανονικοποίηση και στη χρήση της ακραίας πορνογραφίας».

Η Αντίνα Κλερ, αντιπρόεδρος της οργάνωσης Women’s Aid (Βοήθεια στις Γυναίκες) δήλωσε ότι δείχνουν «πόσο συχνά βιώνουν σεξουαλική βία γυναίκες κάτω των 40 ετών που έχουν συναινέσει να έχουν σεξουαλική επαφή με τους συντρόφους τους, οι οποίοι προχωρούν στη συνέχεια σε ταπεινώσεις και εκφοβισμό». Και τόνισε: «Η συναίνεση να κάνεις σεξ με κάποιον δεν μειώνει τη σοβαρότητα του ξύλου ή του στραγγαλισμού»

«Ένιωσα τρομοκρατημένη»

Η 30χρονη «Εμα» (δεν αποκαλύπτεται το πραγματικό της όνομα) είχε μόλις βγει από μια μακροχρόνια σχέση όταν έκανε ένα one-night stand (ερωτική βραδιά χωρίς την προσδοκία σχέσης): «Καταλήξαμε στο κρεβάτι και κατά τη διάρκεια του σεξ, απροειδοποίητα, άρχισε να με πνίγει», είπε στο BBC. «Πραγματικά σοκαρίστηκα και ένιωσα τρομοκρατημένη. Δεν είπα τίποτα εκείνη τη στιγμή γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μου ένιωθα ευάλωτη, σαν να μπορούσε να με εξουσιάσει εκείνος ο άντρας».

Η «Εμα» το αποδίδει επίσης στην επίδραση της πορνογραφίας: «Ένιωσα σαν να ήταν κάτι που είχε δει online και ήθελε να κάνει και στην πραγματική ζωή», λέει.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 42% των γυναικών που είχαν υποστεί χαστούκια, πνιγμούς, ξύλο ή φτύσιμο κατά τη διάρκεια συναινετικού σεξ, δέχτηκε πιέσεις, εξαναγκάστηκε ή υποχρεώθηκε να το κάνει.

Η βία αρχίζει να «κανονικοποιείται»

Ο Στίβεν Πόουπ, ψυχοθεραπευτής που ειδικεύεται στο σεξ και τις σχέσεις, είπε στο BBC 5 Live ότι ασχολείται με τις αρνητικές επιπτώσεις της «ημέρα με την ημέρα» αύξησης των πράξεων αυτού του είδους: «Είναι μια σιωπηρή επιδημία, οι άνθρωποι το κάνουν επειδή πιστεύουν ότι είναι ο κανόνας, αλλά μπορεί να είναι κάτι πολύ επιβλαβές», επισημαίνει ο βρετανός ψυχοθεραπευτής. «Αυτό που βλέπουμε είναι ότι για πολλούς απαξιώνεται η σχέση αλλά, στη χειρότερη περίπτωση, η βία γίνεται αποδεκτή».

Ο Πόουπ εκφράζει, επίσης, την ανησυχία του για το γεγονός ότι όσοι εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις δεν γνωρίζουν τους κινδύνους: «Οι άνθρωποι έρχονται σε μένα όταν έχουν αποφύγει το ατύχημα κυριολεκτικά “παρά τρίχα”, όταν ο στραγγαλισμός είχε ξεπεράσει τα όρια και ήταν αναίσθητοι για πολλή ώρα. Το σφίξιμο του λαιμού ενέχει πάντα μεγάλο κίνδυνο, αλλά αυτό είναι κυριολεκτικά το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται οι άνθρωποι».

Η ακτιβίστρια Φιόνα ΜακΚένζι χαρακτήρισε τα ευρήματα της έρευνας «ιδιαίτερα τρομακτικά»: «Ακούω συνέχεια από γυναίκες ότι τις χαστούκισαν, αποπειράθηκαν να τις πνίξουν, τις χτύπησαν, τις γρονθοκόπησαν, τις κακοποίησαν λεκτικά άντρες με τους οποίους κατά τα άλλα είχαν συναινετικό σεξ. Σε πολλές περιπτώσεις, αρχικά, οι γυναίκες δεν μπορούσαν καν να αναγνωρίσουν αυτές τις πράξεις ως τραυματικές επιθέσεις».

Η ΜακΚένζι δημιούργησε την ομάδα «We Can’t Consent to This», («Δεν Μπορούμε να Συναινέσουμε σε Αυτό»), όταν διαπίστωσε αύξηση του αριθμού των γυναικών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός «σεξουαλικού παιχνιδιού που δεν πήγε καλά», όπως το αποκαλούν, και όπου η συγκατάθεση χρησιμοποιήθηκε ως υπερασπιστική γραμμή ή για μετριασμό της σοβαρότητας του περιστατικού.

Η Άννα είπε, ακόμη, ότι το σεξ έχει γίνει «πολύ “ανδροκεντρικό” … έχει “πορνοποιηθεί” υπερβολικά, δεν υπάρχουν πολλά σε αυτό για τις γυναίκες». Και δήλωσε, επίσης, ότι η βία κατά τη διάρκεια του σεξ έχει κανονικοποιηθεί: «Ήταν απλά συνηθισμένοι τύποι, δεν είχαν τίποτα κοινό μεταξύ τους, αν και υποθέτω ότι και οι τρεις είναι καταναλωτές πορνογραφικού περιεχομένου. Παρακολουθούν πορνό και υποθέτουν ότι είναι αυτό που θέλουν οι γυναίκες, αλλά δεν ρωτούν», είπε για τους άνδρες που της συμπεριφέρθηκαν βίαια χωρίς φυσικά να συναινέσει, αφού ούτε καν ρωτήθηκε.