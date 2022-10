Μπορεί ο «χασάπης της Συρίας» να αποτρέψει τη ρωσική ήττα;

Ο έχων «διάπλαση παλαιστή» 56χρονος ρώσος στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν «δεν είναι ξένος» στη μαζική δολοφονία και στην κατατρομοκράτηση, έγραψε στο Politico ο Τζέιμι Ντέτμερ, όμως «η βαναυσότητά του ενδέχεται να μην επαρκεί για να επικρατήσει στην Ουκρανία».

«Στην Τσετσενία ορκίστηκε να σκοτώνει τρεις Τσετσένους για κάθε σκοτωμένο Ρώσο», αλλά «και στη Συρία έμεινε αλησμόνητος επειδή κατέστρεψε μεγάλο μέρος του Χαλεπίου». Και η παράθεση στοιχείων για τα έργα και τις ημέρες του Σουροβίκιν συνεχίστηκε από το Politico: «Επέβλεψε την ανελέητη στόχευση κλινικών, νοσοκομείων και μη στρατιωτικών υποδομών στο Ιντλίμπ το 2019 και έστειλε πρόσφυγες να διαφύγουν στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας».

Οσον αφορά το καθαυτό και τρέχον Ουκρανικό, υπήρξε η υπόμνηση ότι ο «χασάπης της Συρίας» διορίστηκε προ δύο εβδομάδων από τον Πούτιν γενικός διοικητής της ρωσικής πολεμικής μηχανής και ότι πολύ ευχαριστήθηκε για αυτό ο Τσετσένος Καντίροφ, που ποντάρει πολλά στον Σουροβίκιν. Αλλά «πώς θα αντιστρέψει τις εκπληκτικές νίκες των Ουκρανών»; Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, ιδίως «τώρα που άλλαξε η παλίρροια του πολέμου». Επίσης, «οι Ουκρανοί απέδειξαν ότι δεν τρομοκρατούνται από εγκλήματα πολέμου και από αδίστακτους ρώσους στρατηγούς».

Το Politico μίλησε με «ανώτερο αξιωματικό των βρετανικών στρατιωτικών πληροφοριών», ο οποίος το πληροφόρησε ότι ο Σουροβίκιν «παραβιάζει τους κανόνες του πολέμου, και έτσι έχει ιστορικό αποτελεσματικότητας – και ας είναι φαύλος». Δείγμα του στιλ του «χασάπη», κατά το σάιτ, είναι η στόχευση της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας, πλήγματα που οδήγησαν σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την τακτική αυτή «άθλια χτυπήματα σε κρίσιμους τομείς» και συγχρόνως δήλωσε ότι «με τη βοήθεια των φίλων μας καταρρίπτουμε τους περισσότερους πυραύλους Κρουζ».

