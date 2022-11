Ο κόσμος μας από ψηλά…

Yuri Demyanchuk/Institute of Volcanology and Seismology of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences/Handout via REUTERS

Το ενεργό ηφαίστειο Σίβελουτς, που βρίσκεται στη Χερσόνησο Καμτσάτκα της ρωσικής Απω Ανατολής (στον Βερίγγειο Πορθμό, απέναντι από την Αλάσκα και βορείως της Ιαπωνίας), εξερράγη και έδωσε ένα δυναμικό καρέ