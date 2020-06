Υψηλόβαθμος αστυνομικός σε Τραμπ: Βούλωσέ το!

Δεν μάσησε τα λόγια του ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, ιδιαίτερης πατρίδας του Τζορτζ Φλόιντ, σχολιάζοντας το διχαστικό διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα ήθελα να πω στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, εκ μέρους όλων των αρχηγών των τμημάτων της χώρας: παρακαλώ αν δεν έχεις κάτι εποικοδομητικό να πεις, κράτα το στόμα σου κλειστό», ήταν το σχόλιο του Αρτ Ασιβίντο, μιλώντας στην Κριστιάν Αμανπούρ στο CNN.

Ο Τραμπ είπε τη Δευτέρα, απευθυνόμενος στους κυβερνήτες των αμερικανικών πολιτειών, να μην δείχνουν «αδύναμοι» και να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο διαθέσιμο για την καταστολή των διαδηλώσεων που συνταράσσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποτρόπαια δολοφονία του Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη.

Είπε επίσης, ότι αν οι κυβερνήτες δεν κάνουν τη δουλειά τους, όπως την ορίζει ο ίδιος, θα στείλει τον στρατό στους δρόμους -κάτι που, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι αμφίβολο αν έχει την αρμοδιότητα από το Σύνταγμα να κάνει.

Ο Αρτ Ασιβίντο προέτρεψε τον αμερικανό πρόεδρο να ακολουθήσει την τακτική του Φόρεστ Γκαμπ:

«Δεν πρόκειται για κυριαρχία (στους διαδηλωτές), αλλά για να κερδίσουμε τις καρδιές και το μυαλό (του κόσμου). Και ας είμαστε σαφείς, δεν θέλουμε να συγχέουμε την καλοσύνη με την αδυναμία. Δεν θέλουμε η άγνοια να καταστρέψει αυτό που καταφέραμε να κάνουμε για να αποκαταστήσουμε την ομαλότητα», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Χιούστον.

Οπως και ο Φόρεστ Γκαμπ (στην ομώνυμη ταινία) «αν δεν έχεις τίποτα να πεις, μην το πεις γιατί βάζεις σε κίνδυνο τις ζωές αντρών και γυναικών αστυνομικών στην ηλικία των 20-και-κάτι ετών», πρόσθεσε.

«Επειδή αυτή είναι η βασική αρχή της ηγεσίας και χρειαζόμαστε ηγεσία τώρα περισσότερο από ποτέ. Και ήρθε η ώρα να συμπεριφερθούμε με ηγετική δυναμική που αρμόζει σε πρόεδρο όχι σαν να βρισκόμαστε στο The Apprentice (ριάλιτι που συμμετείχε ο Τραμπ). Εδώ δεν είναι Χόλιγουντ, αυτή είναι η πραγματική ζωή και βρίσκεται σε κίνδυνο» πρόσθεσε.

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO

— Christiane Amanpour (@camanpour) June 1, 2020