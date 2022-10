Βρετανία: Και επίσημα υποψήφιος ο Σούνακ, αγώνας δρόμου για τον Μπόρις Τζόνσον

Να εξασφαλίσει αρκετή στήριξη ικανή να του επιτρέψει να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας προσπαθούσε την Κυριακή ο Μπόρις Τζόνσον την ώρα που προβεβλημένα –και μη– στελέχη των Συντηρητικών συντασσόντουσαν ανοιχτά με τον Ρίσι Σούνακ, τον άνθρωπο που κατηγορήθηκε ότι τον πρόδωσε.

Ο τελευταίος επιβεβαίωσε την ίδια ημέρα ότι διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος και του πρωθυπουργικού θώκου.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία μεγάλη χώρα, αλλά αντιμετωπίζουμε μία πρωτοφανή οικονομική κρίση. Αυτός είναι ο λόγος που διεκδικώ την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, ώστε να είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός», έγραψε ο Σούνακ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Τζόνσον, όπως και ο Σούνακ αλλά και η Πένι Μόρντοντ, κλήθηκαν να συγκεντρώσουν τη θετική ψήφο 100 βουλευτών προκειμένου να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη διαδικασία ανάδειξης του επόμενου πρωθυπουργού και αντικατάστασης της Λιζ Τρας, η οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί ύστερα από μόλις έξι εβδομάδες στην ηγεσία της χώρας.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis. That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister. I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

Ωστόσο, γνωστές προσωπικότητες των Τόρις, που στο παρελθόν στήριξαν τον 58χρονο πολιτικό, εμφανίστηκαν τώρα να υποστηρίζουν τον πρώην υπουργό Οικονομικών εν όψει μιας πρώτης ψηφοφορίας των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος τη Δευτέρα, ανέφερε στο ρεπορτάζ του το Reuters.

Ο υφυπουργός Στιβ Μπέικερ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα ψηφίσει τον Σούνακ διότι η χώρα δεν μπορεί να αντέξει μια επιστροφή «στη σαπουνόπερα» που εκτυλίχθηκε νωρίτερα φέτος, πριν ο Τζόνσον εξαναγκαστεί σε παραίτηση εν μέσω σειράς σκανδάλων. «Δεν είναι η ώρα για το στιλ του Μπόρις», δήλωσε ο Μπέικερ στο Sky News.

Η χώρα χρειάζεται τώρα μια περίοδο σταθερότητας, μετά την αναταραχή που προκάλεσε στις χρηματοοικονομικές αγορές η Τρας, σημείωσε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε: «Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να τον έχουμε ως πρωθυπουργό (σ.σ. τον Μπόρις Τζόνσον) σε συνθήκες στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα καταρρεύσει, παρασύροντας μαζί ολόκληρη την κυβέρνηση».

Conservative MP Steve Baker believes that if Boris Johnson became prime minister again it would be a "guaranteed disaster".#Ridge: https://t.co/ZoMhCnb2l3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/taYNb2npl2 — Sophy Ridge on Sunday & The Take (@RidgeOnSunday) October 23, 2022

«Ο Τζόνσον έχει τους αριθμούς»

Ο Κρις Χίτον-Χάρις, υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο πρώην αρχηγός του κόμματος έχει αρκετή στήριξη από τους βουλευτές για να περάσει το όριο των 100 ψήφων.

Φάνηκε μάλιστα να επιβεβαιώνει τη σεναριολογία που θέλει τον Τζόνσον να συμμετέχει στην κούρσα –κάτι που δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Ερωτηθείς για το εάν θα είναι υποψήφιος ο προκάτοχος της Τρας, ο Χίτον-Χάρις δήλωσε στο Sky News: «Ναι, αυτό πιστεύω. Εχουμε όντως τους αριθμούς… Δεν είναι αυτό πρόβλημα».

"Is it a bit like saying, I have got a girlfriend but you won't know her she goes to a different school?" – #Ridge@SophyRidgeSky questions Chris Heaton- Harris MP on whether Boris Johnson does have the numbers.https://t.co/ZoMhCmTZj3 📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Cj8RbyJaIZ — Sophy Ridge on Sunday & The Take (@RidgeOnSunday) October 23, 2022

Στη μάχη και η Μόρντοντ

Η Πένι Μόρντοντ επίσης δήλωσε ότι παραμένει στην κούρσα για το χρίσμα των Συντηρητικών προκειμένου να γίνει η επόμενη πρωθυπουργός της Βρετανίας παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω από τους αντιπάλους της Ρίσι Σούνακ και Μπόρις Τζόνσον σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δεδηλωμένων υποστηρικτών τους.

«Είμαι πολύ βέβαιη για τη διαδικασία που ακολουθούμε. Σας λέω ότι συμμετέχω σε αυτή για το κερδίσω», δήλωσε η Μόρντοντ την Κυριακή στο BBC.

