Αποχώρησε από το ITV ο Πιρς Μόργκαν μετά τον καβγά στο στούντιο για τη Μέγκαν

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν αποχώρησε από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV μετά από 41.000 καταγγελίες τηλεθεατών εναντίον του την προηγούμενη ημέρα, όταν άσκησε έντονη κριτική στη Μέγκαν Μαρκλ για τη συνέντευξη στην Οπρα.

Τον Μόργκαν κατηγόρησε και οργάνωση που προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους με κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις, καθώς ο δημοσιογράφος είπε ότι δεν πιστεύει ότι η Μέγκαν σκεφτόταν να αυτοκτονήσει όταν βρισκόταν στη βασιλική οικογένεια. Την αποκάλυψη αυτή έκανε η ίδια η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι στην Οπρα Γουίνφρεϊ.

Ο Μόργκαν, που δεν έχει σταματήσει ποτέ να καταφέρεται εναντίον του Χάρι και της Μέγκαν, αποχώρησε από το πλατό, στη διάρκεια της εκπομπής, όταν συνάδελφός του τού είπε στον αέρα, να σταματήσει επιτέλους τις εμμονικές του επιθέσεις εναντίον της δούκισσας του Σάσεξ.

Στο Twitter, o Μόργκαν είπε ότι έφυγε γιατί δεν θα καθόταν να συζητήσει με κάποιον που τον αποκάλεσε «διαβολικό». Στην πραγματικότητα βέβαια, ο συνάδελφός του, Αλεξ Μπίσφορντ, χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη διαμαρτυρόμενος, αφού ο Μόργκαν είχε ήδη αποχωρήσει από το στούντιο.

Sure. I just prefer not to sit there listening to colleagues call me diabolical. https://t.co/ASrypakZdu

— Piers Morgan (@piersmorgan) March 9, 2021