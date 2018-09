Τζούντι Ντεντς για Κέβιν Σπέισι: «Μην πυροβολείτε τον φίλο μου»

Εδώ και αρκετό καιρό, ο Κέβιν Σπέισι βλέπει τους φίλους και τους συναδέλφους του να τον εγκαταλείπουν, ενώ η εντυπωσιακή καριέρα που είχε χτίσει, πνέει κι αυτή τα λοίσθια. Αιτία, όλες οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που είχαν δεχτεί από τον ίδιο, άνδρες ηθοποιοί.

Κι ενώ η σειρά «House of Cards» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα χωρίς τον ίδιο στον εμβληματικό πρωταγωνιστικό ρόλο, εμφανίστηκε -και μάλλον είναι η μοναδική- σύμμαχός του. Δεν είναι άλλη, από τη διάσημη βρετανίδα ηθοποιό Τζούντι Ντεντς, η οποία αποδοκίμασε την απόφαση να αντικατασταθεί ο Σπέισι από τον Κρίστοφερ Πλάμερ, στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ «All the money in the world».

Οπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, όπου η 83χρονη ηθοποιός τιμήθηκε με βραβείο για τη συνολική προσφορά της στο σινεμά, η Ντεντς είπε πως ο Σπέισι ήταν «πραγματικός φίλος», της έδωσε «ανεκτίμητη στήριξη» και τη βοήθησε να συνεχίσει, όταν συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία «The shipping news» («Τα ναυτιλιακά νέα») το 2001, μετά τον θάνατο του συζύγου της, Μάικλ Γουίλιαμς.

Οπως είπε: «Δεν εγκρίνω το γεγονός ότι-ό,τι κι αν έχει κάνει-αρχίζουν ξαφνικά να τον αποκλείουν από τις ταινίες. Μήπως να το κάνουμε αυτό για όλη την ιστορία της τέχνης και της ανθρωπότητας; Είμαστε διατεθειμένοι να πάμε πίσω στον χρόνο και να αρχίσουμε να αποκλείουμε όσους παραφέρθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ή που διέπραξαν κάποιο αδίκημα;Εχουμε το δικαίωμα να τους διαγράψουμε για πάντα από την ιστορία;».

Και συνεχίζοντας: «Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί για όλα όσα κατηγορείται, αυτό που ξέρω πάντως, είναι πως ο Κέβιν ήταν και είναι ένα ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς. Δεν μπορώ να φανταστώ τι σκέφτεται να κάνει τώρα και σε τι κατάσταση βρίσκεται».

Προς το παρόν, εκκρεμούν και είναι σε διαδικασία ερευνών από την αστυνομία του Λονδίνου τρεις καταγγελίες εις βάρος του, καθώς και αρκετές άλλες στις ΗΠΑ.