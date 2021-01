Τζακ Ντόρσεϊ: Σωστή αλλά… επικίνδυνη η απόφαση να αποκλείσουμε τον Τραμπ από το Twitter

«Επικίνδυνο προηγούμενο» δημιούργησε η απόφαση του Twitter και των υπόλοιπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης να απαγορέψουν τη χρήση τους από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον ιδρυτή της πλατφόρμας, Τζακ Ντόρσεϊ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Twitter πρόσθεσε ότι η απόφαση ήταν η σωστή μεν, αλλά είναι «αποτυχία από μέρους μας να κάνουμε υγιή συζήτηση», όπως ανέφερε σε σειρά από αναρτήσεις του.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γιορτάζει τον αποκλεισμό του Τραμπ από την πλατφόρμα του ούτε είναι περήφανος για αυτήν.

Τέτοιες πράξεις «μας διχάζουν. Περιορίζουν τη δυνατότητα να εξηγήσεις, να μετανιώσεις, να μάθεις. Και δημιουργούν προηγούμενο που μου μοιάζει επικίνδυνο», όσον αφορά «την εξουσία ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης ως μέρος του παγκόσμιου δημόσιου διαλόγου», έγραψε ο Ντόρσεϊ.

Ο Τραμπ έχει αποκλειστεί από τις πλατφόρμες των Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch και, από την Τρίτη, από το YouTube για τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Ο Ντόρσεϊ σημείωσε ότι η ισορροπία δύναμης τηρείται, όσο «ο κόσμος μπορεί απλά να πάει σε κάποια άλλη πλατφόρμα, εάν δεν τον βρίσκουν σύμφωνο οι κανόνες μας και η επιβολή τους».

Ομως, αυτή η δυνατότητα «αμφισβητήθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν αρκετοί πάροχοι βασικών υπηρεσιών στο Διαδίκτυο αποφάσισαν να μην φιλοξενούν πλέον αυτό που έβρισκαν επικίνδυνο».

«Δεν πιστεύω ότι ήταν κάτι συντονισμένο. Πιο πιθανό: οι εταιρείες κατέληξαν στα δικά τους συμπεράσματα ή ενθαρρύνθηκαν από τις ενέργειες των άλλων».

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?

— jack (@jack) January 14, 2021