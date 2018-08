Τσιτσιπάς ή αλλιώς… #TsitsiFast – «Κανείς δεν το περίμενε – ούτε κι εγώ»

«Δεν θα μπορούσα να έχω πετύχει τίποτα καλύτερο σε ένα και μόνο τουρνουά από το να κερδίσω όλους αυτούς τους παίκτες που βρίσκονται πολύ ψηλά στην κατάταξη, παίζοντας καταπληκτικό τένις». Αυτό δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την εκπληκτική νίκη του στον ημιτελικό του Rogers Cup επί του Κέβιν Αντερσον, Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης. Τώρα έχει μπροστά του τον περίφημο Ναδάλ.

«Είμαι σίγουρος ότι το κοινό δεν το περίμενε. Ούτε καν εγώ το περίμενα», παραδέχθηκε ο 20χρονος έλληνας τενίστας. «Πήγα πολύ καλά μέχρι τώρα κι είμαι ψυχολογικά έτοιμος για τον τελικό».

Μετά τη δεύτερη νίκη του επί του νοτιοαφρικανού Κέβιν Άντερσον, έπειτα από εκείνη στο Εστορίλ τον Μάιο, ο νεαρός απέσπασε τα εύσημα του αντιπάλου του. «Είναι προφανώς πολύ δύσκολο να χάνεις ένα ματς σαν αυτό, τόσο αμφίρροπο, σε αυτή τη φάση του τουρνουά», είπε ο Άντερσον. «Εκανα ό,τι μπορούσα. Θεωρώ ότι (ο Τσιτσιπάς) έπαιξε κατά διαστήματα πολύ καλό τένις, ειδικά όταν μέτραγε πιο πολύ. Είχα δύο ευκαιρίες για μπρέικ στο τέλος του δεύτερου σετ και άλλη μία στο τρίτο. Δεν έχασε ούτε ένα (σετ) που σέρβιρε. Έπαιξε πάρα πολύ καλά (…) Στο ένα ματς πόιντ που είχα, έκανε ένα απίστευτο διαγώνιο μπάκχαντ γουίνερ. Ήταν πολύ εντυπωσιακή η προσπάθειά του», είπε.

Ο Τσιτσιπάς έχει αφήσει άφωνο τον κόσμο του τένις με τη μετεωρική άνοδό του. Και το παρατσούκλι που έδωσε ο ίδιος στον εαυτό του TsitsiFast έγινε ήδη trend στο Twitter.

Fight like there is no tomorrow. #TsitsiFast 💨 pic.twitter.com/KfNqpmsgKw

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) August 10, 2018