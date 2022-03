Τσίπρας: Ζούμε την ακρίβεια Μητσοτάκη, όχι του πολέμου – βέβαιη η νίκη μας στις εκλογές

Δεν ζούμε την ακρίβεια του πολέμου, αλλα την «ακρίβεια Μητσοτάκη», θέλησε να διευκρινίσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Πολιτικό Κέντρο του κόμματος του που συνεδρίασε για τις τρέχουσες εξελίξεις, καθώς όπως σημείωσε, οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν ακόμα ενσωματωθεί στο κύμα ακρίβειας που μαστίζει από το Σεπτέμβριο την Ελλάδα.

«Μέχρι στιγμής ζούμε την ακρίβεια Μητσοτάκη, την ακρίβεια του πολέμου δεν την έχουμε δει ακόμα», επέμεινε ο κ. Τσίπρας, κρίνοντας ότι το επίδικο δεν είναι ποιος θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές, αλλά τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει την κοινωνία.

Εμφανιζόμενος βέβαιος για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, όπως αυτά και αν γίνουν, ανέφερε συγκεκριμένα:

«Κάθε μέρα που περνά, οι πολίτες πλέον γνωρίζουν πως το επίδικο δεν είναι εάν θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να διώξει την κυβέρνηση της νεοφιλελεύθερης Δεξιάς. Θα κερδίσει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει τελειώσει. Το επίδικο είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία, τα χαμηλότερα εισοδήματα, τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους της εργασίας και της μικρομεσαίας και υγιούς επιχειρηματικότητας μέσα σε αυτές τις συνθήκες πολεμικής οικονομίας που διαμορφώνονται.

»Με λίγα λόγια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πέρα από τις δεδομένες προγραμματικές μας δεσμεύσεις για μισθό, ιδιωτικό χρέος της πανδημίας, ισχυρό νέο ΕΣΥ, και με ένα έκτακτο συνεκτικό σχέδιο ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών out of the box και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διατίθενται σε κοινοτικό επίπεδο να ανατάξουμε για ακόμα μία φορά την κοινωνία και την οικονομία. Το κάναμε ήδη μία φορά, οι παλινωδίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα μας αναγκάσουν να το ξανακάνουμε. Και αυτό οφείλει να είναι και το επίδικο, το κεντρικό διακύβευμα στο δρόμο για το Συνέδριό μας. Ένα Συνέδριο ενωτικό, Συνέδριο νίκης που θα αποτελέσει και την αρχή του τέλους της χειρότερης κυβέρνησης της μεταπολίτευσης».

