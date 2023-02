Τουρκία: Δύο κοριτσάκια και έναν 50χρονο ανέσυραν ζωντανούς οι έλληνες διασώστες

Χωρίς διακοπή και κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και δριμύ ψύχος συνεχίζοντα, μέχρι αργά το απόγευμα της Τρίτη, οι τιτάνιες προσπάθειες της ελληνικής αποστολής, μαζί με άλλες διασωστικές αποστολές, για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον φονικό σεισμό στη Νότια Τουρκία. Προσπάθειες που έχουν αποδώσει καρπούς, καθώς τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο μικρά κορίτσια, ανασύρθηκαν ζωντανοί.

Πρόκειται για έναν πενηντάχρονο άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε από κτίριο το οποίο καταπλάκωσε τον ίδιο και την οικογένειά του (μητέρα, σύζυγο και δύο παιδιά, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί), ένα 11χρονο κοριτσάκι και μία επτάχρονη, η αδελφούλα της οποίας, η μικρή Φατμά, δυστυχώς έχασε τη μάχη της ζωής.

(Στο παρακάτω βίντεο η δεύτερη διάσωση παιδιού αργά το απόγευμα)

(Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη διάσωση της επτάχρονης το μεσημέρι)

📹| The Greek rescue team in #Türkiye rescued a little girl from the rubble in Hatay.

▪️Turkish Special Operations police and the Greek team ugged each other and carried the rescued girl together.#earthquake pic.twitter.com/WndaHGEBc6

