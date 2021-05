Το Πεντάγωνο έχει «μυστικό στρατό» 60.000 στελεχών!

Σε μεγάλη των πρακτόρων σχολή εξελίσσεται το αμερικανικό υπουργείο Αμυνας που εκπαιδεύει και στέλνει σε απόρρητες αποστολές παντού στον κόσμο στελέχη του με σκοπό να καταστείλουν, να κατασκοπεύσουν, να χειραγωγήσουν. Οι πράκτορες του Πενταγώνου αλλάζουν στοιχεία ταυτότητας και βιομετρικά στοιχεία όπως οι κανονικοί άνθρωποι αλλάζουν τα πουκάμισά τους. Ολα τα παραπάνω αποκαλύπτει το περιοδικό Newsweek σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του.

Αυτός, λοιπόν, ο «μυστικός στρατός» των Αμερικανών αριθμεί 60.000 άτομα, κανονικούς στρατιώτες, πολίτες και εργολάβους που προσλαμβάνονται για συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών, «με το κομμάτι». Οι πράκτορες ταξιδεύουν σε όλη τη Γη με ψεύτικες ταυτότητες, υποδυόμενοι επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών, επιστήμονες, οτιδήποτε. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπως λέγεται, ουδέποτε έλαβε γνώση της ύπαρξής τους και των δραστηριοτήτων τους. Οι πράκτορες του Πενταγώνου αποτελούν «τη μεγαλύτερη μυστική δύναμη που έχει γνωρίσει ο κόσμος», όπως μας διαβεβαιώνει το Newsweek, και επιχειρούν «την τελευταία δεκαετία».

Το πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται η δημιουργία και η δράση του «μυστικού στρατού» φέρει, μάλλον σοφά, την αποκαλυπτική ονομασία «Εκπτωση της Υπογραφής», αφού σε τέτοιες δουλειές οι υπογραφές και οι ταυτότητες ζημιά κάνουν και όχι καλό – και αυτό το στοιχείο ο ενδιαφερόμενος να διεκδικήσει τη θέση εργασίας πρέπει να το γνωρίζει. Σε ό,τι αφορά τυχόν γενικότερες περιπλοκές από αυτήν την παγκόσμια δραστηριότητα του Πενταγώνου, χρήσιμη είναι η πληροφορία ότι στο δίκτυο του «μυστικού στρατού» εμπλέκονται περίπου 130 ιδιωτικές εταιρείες σε μέρη υψίστης γεωοπολιτικής σημασίας όπως είναι η Μέση Ανατολή και η Αφρική.

Σε ποσοστό περίπου 50% ο «μυστικός στρατός» του Πενταγώνου περιλαμβάνει κομάντος, δηλαδή άτομα που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση των ειδικών δυνάμεων. Αυτοί έχουν ως αποστολή τους τον απηνή διωγμό «τρομοκρατών σε όλον τον κόσμο», κυρίως εκείνων «του Ιράν και της Βόρειας Κορέας». Μάλλον πρέπει να είναι και οι πλέον αναγνωρίσιμοι από τον ανεξάρτητο παρατηρητή, είτε είναι ένστολοι είτε φορούν τα πολιτικά τους, λόγω… παραστήματος.

Το υπόλοιπο μισό «σώμα» του εν λόγω «στρατού» αποτελείται από άτομα με ειδικότητες περισσότερο τεχνοκρατικές, όπως είναι οι «ειδικοί της στρατιωτικής κατασκοπείας/αντικατασκοπείας» και οι «πολεμιστές του κυβερνοχώρου». Οι τελευταίοι έχουν πεδίο δράσης το διαδίκτυο και υπηρεσιακά καθήκοντα τις παρακολουθήσεις «στόχων υψηλής αξίας», τη συλλογή «δημόσια προσβάσιμων πληροφοριών» και, το βασικότερο, τη συμμετοχή τους στα σόσιαλ μίντια – αυτό το καθήκον φαντάζει και το πιο ενδιαφέρον, από την άποψη ότι απαιτεί από τον εντολοδόχο ικανότητες χειραγώγησης της μάζας και ένα κάποιο ταλέντο στην αληθοφανή επιχειρηματολογία.

Μάλιστα κάποια από τα αμερικανικά Μέσα που αναμετέδωσαν το ρεπορτάζ του Newsweek χαρακτήρισαν τον ιντερνετικό κλάδο των πρακτόρων του Πενταγώνου «τον πλέον αναπτυσσόμενο».

Ολες αυτές τις πληροφορίες έδωσε στο Newsweek ο Γουίλιαμ Αρκιν, ένα άτομο που ερεύνησε σχετικώς το θέμα. Ο Αρκιν είπε ότι οι πράκτορες εκπαιδεύονται σε ένα κέντρο στη Βόρεια Καρολίνα, όπου μαθαίνουν να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν συστήματα επικοινωνιών κρυμμένα σε απλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Exlcusive @Newsweek — “The largest undercover force the world has ever known … Some 60,000 people now … working under masked identities and in low profile, all part of a broad program called “signature reduction.” https://t.co/UYsVr5HWZm

— William M. Arkin (@warkin) May 17, 2021