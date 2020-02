Θρίαμβος για τον Μπέρνι Σάντερς στη Νεβάδα – χαίρεται και ο Τραμπ

Ο Μπέρνι Σάντερς αναδείχθηκε σε κυρίαρχο της κούρσας των Δημοκρατικών για το προεδρικό χρίσμα που θα οδηγήσει στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Εκφραστής της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος, ο 78χρονος γερουσιαστής του Βερμόντο αναδείχτηκε νικητής και με διαφορά στη Νεβάδα -την τρίτη πολιτεία όπου στήθηκαν κάλπες- και βλέπει πλέον με αυτοπεποίθηση τους εσωκομματικούς του αντιπάλους: τον Τζο Μπάιντεν που αναδείχθηκε δεύτερος και ακόμα αγνοεί τη νίκη και τον νεαρό Πιτ Μπούτιτζιτζ που βγήκε τρίτος.

Τα αρχικά αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 11% των ψήφων στη Νεβάδα, αρκούσαν για να ανακηρύξουν νικητή: ο Σάντερς ελάμβανε το 47%, με τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να λαμβάνει ένα 24% και να αναπτερώνει κάπως τις ελπίδες του.

Ο Μπούτιτζιτζ, πρώην δήμαρχος της πόλης Σάουθ Μπεντ στην Ιντιάνα, βρέθηκε να λαμβάνει το 14% ενώ η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν το 9%.

«Κερδίσαμε την Νεβάδα! Οικοδομούμε ένα πρωτοφανές λαϊκό κίνημα και μαζί δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να πετύχουμε», δήλωσε ο Σάντερς με ανάρτηση στο Twitter.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 23, 2020