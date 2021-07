Συνάντηση Μητσοτάκη με τον εκτελεστικό διευθυντή του American Jewish Committee

Με τον εκτελεστικό διευθυντή του American Jewish Committee (AJC), Ντέιβιντ Χάρις (David Harris), συναντήθηκε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικες πηγές, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, με αιχμή την Ανατολική Μεσόγειο. Τονίστηκε ιδιαιτέρως η συμβολή της Ελλάδας στην εδραίωση της περιφερειακής σταθερότητας και την προώθηση της ανάπτυξης μέσω των αμοιβαία επωφελών συμμαχιών με χώρες της περιοχής που μοιράζονται ίδιες αρχές και πεποιθήσεις.

Good discussion with @AJCGlobal CEO @DavidHarrisAJC on the importance of promoting stability in the Eastern Mediterranean, the close cooperation between the AJC and the Greek community in the USA, and the strength of bilateral relations between Greece and the US. pic.twitter.com/2Cc8mrraOA

