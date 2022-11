Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Ερντογάν: Μη διανοηθείς να χρησιμοποιήσεις S-400

«Το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400 είναι στη θέση του, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Εάν υπάρχει απειλή, θα το χρησιμοποιήσουμε», βγει να πει προ ημερών (την Τρίτη) ο τούρκος υπουργός Αμυνας, Χουλουσί Ακάρ (μαζί με τα γνωστά «ευχολόγια» για την απόκτηση των «πολυπόθητων» F-16 από τους Αμερικανούς). Και την Τετάρτη ήρθε ηχηρή η απάντηση στον κομπασμό του, από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ που προειδοποίησε εκ νέου την Αγκυρα να μη διανοηθεί να χρησιμοποιήσει το ρωσικό σύστημα.

«Η θέση μας για το σύστημα S-400 δεν έχει αλλάξει», υπενθύμισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Οι ρωσικοί S-400», υπογράμμισε απαντώντας σε ερώτηση ελλήνων ανταποκριτών, «είναι ασύμβατοι με τον εξοπλισμό του ΝΑΤΟ, απειλούν την ασφάλεια της τεχνολογίας του ΝΑΤΟ και δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ».

«Αυτή η σημαντική συναλλαγή (αγορά) από τη Ρωσία», άλλωστε, σημείωσε ο εκπρόσωπος,« προκάλεσε κυρώσεις CAATSA βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ», οπότε «προτρέπουμε την Τουρκία να μην διατηρήσει το σύστημα».

«Η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η απόκτηση των S-400 έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι Σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία για τη μείωση των εξαρτήσεων από τον ρωσικό εξοπλισμό.

[Γι’ αυτό] προτρέπουμε την Τουρκία, και όλους τους εταίρους και τους συμμάχους των ΗΠΑ, να αποφύγουν μελλοντικές αγορές ρωσικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων S-400, που προσφέρουν στη Ρωσία έσοδα, πρόσβαση και επιρροή», επανέλαβε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συμπληρώνοντας την απάντησή του με μία σαφή προειδοποίηση προς την Αγκυρα για νέες επιπρόσθετες κυρώσεις σε περίπτωση που θέσει σε λειτουργία τους S-400:

«Οποιεσδήποτε τέτοιες συναλλαγές -είπε- θα μπορούσαν να υπόκεινται σε κυρώσεις CAATSA ξεχωριστά και επιπλέον αυτών που έχουν ήδη επιβληθεί».

Το ράπισμα αυτό στην αλαζονεία Ερντογάν και των υπουργών του, συνέπεσε μάλιστα χρονικά με την ανακοίνωση ότι οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές των Τούρκων στη βόρεια Συρία έθεσαν σε κίνδυνο αμερικανούς στρατιώτες.

Συγκεκριμένα σε ενημέρωσή του προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM /U.S. Central Command) ανέφερε ότι βομβαρδισμός από τουρκικό UAV εναντίον μιας κοινής βάσης κουρδικών δυνάμεων και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού στη βορειοανατολική Συρία, έθεσε σε κίνδυνο αμερικανούς στρατιώτες.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Αμυνας δήλωσε σχετικά: «Οι πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας στη βόρεια Συρία απείλησαν την ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ και η κλιμάκωση της έντασης θέτει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επί σειρά ετών εκστρατεία κατά των τζιχαντιστών του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού Κράτους».

Εξού και η νέα σφοδρή αντίδραση (δείτε τη κάτω) του γερουσιαστή (και προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας) Ρόμπερτ Μενέντεζ που για μία ακόμη φορά δικαιώθηκε από τις εξελίξεις για τη σταθερή άρνησή του να δοθούν αμερικανικά όπλα στην Αγκυρα.

Turkey’s airstrikes in Iraq & Syria, including against US partner forces in the SDF, have already killed civilians & destroyed critical civilian infrastructure while threatening to undermine the fight against ISIS. These are not the actions of an ally. https://t.co/WujskZdfkr

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) November 23, 2022