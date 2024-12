«Ρωσικό πύραυλο» βλέπουν οι Αζέροι πίσω από τη συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν

Το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines που συνετρίβη την Τετάρτη, ανήμερα των Χριστουγέννων, στο Καζακστάν καταρρίφθηκε από ένα ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας: αυτό υποστήριξαν στο πρακτορείο Reuters τέσσερις πηγές με γνώση των ερευνών από το Αζερμπαϊτζάν. Αντίστοιχη πληροφόρηση από πηγές της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν έλαβε την Πέμπτη και το Euronews.

Υπενθυμίζεται πως το επιβατικό αεροσκάφος Embraer συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι.

Είχε προηγηθεί εκτροπή της πορείας του σκάφους, τα αίτια της οποίας ερευνώνται, πάνω από μια περιοχή της Ρωσίας όπου τους τελευταίους μήνες η Μόσχα χρησιμοποιούσε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροπλάνα.

Κατά τις παραπάνω πηγές τα θραύσματα ενός ρωσικού πυραύλου, που εκτοξεύτηκε για την αναχαίτιση drone πάνω από το Γκρόζνι, ήταν αυτά που προκάλεσαν την πτώση του Embraer.

Κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν προσέθεσαν, μιλώντας στο Euronews, ότι το αεροσκάφος δεν έλαβε άδεια προσγείωσης σε κανένα ρωσικό αεροδρόμιο, παρά τα αιτήματα των πιλότων για αναγκαστική προσγείωση. Αντιθέτως, δόθηκε εντολή να πετάξει μέσω της Κασπίας Θάλασσας προς το Ακτάου, στο Καζακστάν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα συστήματα πλοήγησης GPS του αεροπλάνου ήταν μπλοκαρισμένα καθ’ όλη τη διαδρομή της πτήσης πάνω από τη θάλασσα.

Εάν τα στοιχεία των προκαταρκτικών ερευνών επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε μια δεκαετία που οι ρωσικές δυνάμεις ευθύνονται για τη συντριβή επιβατικού, μετά την κατάρριψη της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών αερογραμμών στην Ουκρανία, τον Ιούλιο του 2014.

Νωρίτερα, και εν μέσω των διαφόρων σεναρίων για τα αίτια της συντριβής, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει πως «είναι λάθος να γίνονται εικασίες προτού καταλήξει στο πόρισμά της η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Καμία από αυτές τις χώρες –ούτε το Αζερμπαϊτζάν, ούτε η Ρωσία ούτε το Καζακστάν– δεν έχει συμφέρον να αποκρύψει πληροφορίες. Ολες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στον κόσμο», σημείωσε στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος της Γερουσίας του Καζακστάν Ασιμπάγεφ Μόλεν.

Τα σχόλιά τους διαδέχτηκαν, μεταξύ άλλων, μία ανάρτηση του Αντρίεφ Κοβαλένκο, επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Αμυνας της Ουκρανίας.

«Σήμερα το πρωί, ένα αεροσκάφος Embraer 190 αεροπορικής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν, που εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι, καταρρίφθηκε από ρωσικό σύστημα αεράμυνας» έγραψε χαρακτηριστικά ο ουκρανός αξιωματούχος, επικαλούμενος βίντεο από το εσωτερικό του αεροπλάνου που έδειχνε «διάτρητα σωσίβια» (περισσότερα εδώ).

This morning, an Embraer 190 aircraft of an Azerbaijani airline, flying from Baku to Grozny, was shot down by a Russian air defense system. However, admitting this is inconvenient for everyone, so efforts will be made to cover it up, even the holes in the remaining parts of the…

— Andriy Kovalenko (@AndriKovalenko) December 25, 2024