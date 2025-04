Χάος στις διεθνείς αγορές- Στο «κόκκινο» η Wall Street, «μην είστε ανόητοι», λέει ο Τραμπ

Αναταραχή επικρατεί στις διεθνείς αγορές, από το πρωί της Δευτέρας, καθώς η σκληρή στάση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τους τελωνειακούς δασμούς, οδηγεί σε ελεύθερη πτώση τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο, με τους αναλυτές μιλούν για ιστορικού χαρακτήρα κινήσεις των αγορών.

Από το Τόκιο και τη Σανγκάη έως τη Σεούλ και την Ταϊπέι, οι βασικοί δείκτες στις ασιατικές αγορές ακολούθησαν τον βηματισμό της Wall Street, που έκλεισε την περασμένη εβδομάδα με τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από το 2020. Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng έκλεισε στο -13,22%- στη χειρότερη επίδοσή του από το 1997.

Οι αμερικανικές μετοχές συνέχισαν τη «βουτιά» διαρκείας, με φόντο την επιμονή του Λευκού Οίκου στην επιβολή πρωτοφανών υψηλών δασμών στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα κατάρρευσης της αγοράς.

Παρά τις παραινέσεις (!) του αμερικανού προέδρου να μην επικρατήσει «ανοησία», λίγο πριν από το άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ο Dow Jones στην έναρξη κατρακυλούσε 3,22% στις 37.080 μονάδες, ο S&P 500 σημείωνε απώλειες 3,58% στις 4.892 μονάδες (bear market) και o Nasdaq έχανε 4,05% στις 14.956 μονάδες.

Ωστόσο, σε μία απροσδόκητη εκδήλωση αντίδρασης οι επενδυτές της Wall Street φάνηκε να στέλνουν τις μετοχές σε θετικό έδαφος, αντιστρέφοντας τις σημαντικές απώλειες της έναρξης της συνεδρίασης, έπειτα από φημολογία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει 90ήμερη αναστολή των νέων δασμών για όλες τις χώρες πλην της Κίνας –πληροφορία που λίγο αργότερα διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας νέα διολίσθηση των αγορών.

Η είδηση μεταδόθηκε από το CNBC, οδηγώντας σε πρόσκαιρο άλμα στους δείκτες, ωστόσο ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν έχει καμία γνώση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γεγονός που αντιστρέφει άμεσα την ψυχολογία των επενδυτών.

Η φημολογία φέρεται να ξεκίνησε από αποσπασματική αναφορά του συμβούλου Κέβιν Χάσετ, όταν σε πρωινή του εμφάνιση στο Fox News, είχε ρωτηθεί για το ενδεχόμενο παγώματος και δήλωσε: «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα αποφασίσει αυτό που θέλει να αποφασίσει», χωρίς να κάνει ρητή αναφορά σε πάγωμα των δασμών.

Η νέα πτώση επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα, όταν οι βασικοί δείκτες επανήλθαν σε αρνητικό έδαφος: Ο Dow Jones υποχωρούσε κατά 996,97 μονάδες ή 2,60%, στις 37.317,89 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραφε απώλειες 2,27%, στις 4.958,87 μονάδες και ο Nasdaq έχανε 2,06%, στις 15.266,70 μονάδες.

the Dow turns positive as CNBC talks about reporting that Kevin Hassett is saying Trump is considering a 90 day pause on tariffs for all countries other than China pic.twitter.com/ODJOsGVqWU

— Aaron Rupar (@atrupar) April 7, 2025