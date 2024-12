Συρία: Πολύνεκρες συγκρούσεις με υποστηρικτές του Ασαντ

Τουλάχιστον 14 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν την Τετάρτη στη Συρία σε μάχες με ενόπλους που προσπαθούσαν να εμποδίσουν τη σύλληψη αξιωματούχου του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ που φέρεται να διοικούσε τη φυλακή Σεντάγια, ανακοίνωσε η de facto κυβέρνηση, ενώ η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για συνολικά 17 νεκρούς.

«Δεκατέσσερα μέλη του υπουργείου Εσωτερικών σκοτώθηκαν και άλλα 10 τραυματίστηκαν (…) σε δόλια ενέδρα που έστησαν άνθρωποι του προηγούμενου εγκληματικού καθεστώτος» στην επαρχία Ταρτούς (δυτικά), καθώς «εκτελούσαν τα καθήκοντά τους για τη διατήρηση της ασφάλειας», ανακοίνωσε ο Μοχάμεντ Αμπντελ Ραχμάν, ο υπουργός Εσωτερικών της de facto συριακής κυβέρνησης.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την πλευρά του αναφέρθηκε σε 17 νεκρούς σε ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε ενόπλους και μελών των δυνάμεων ασφαλείας που προσπάθησαν να συλλάβουν στην Ταρτούς αξιωματούχο του προηγούμενου καθεστώτος, που κατηγορείται πως ήταν «ανάμεσα στους υπεύθυνους για εγκλήματα στη φυλακή Σεντάγια», κοντά στη Δαμασκό.

Εξήγησε πως επρόκειτο για 14 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και «τρεις ένοπλους» που προφύλασσαν τον πρώην αξιωματούχο στο Χίρμπετ αλ Μάζα (δυτικά).

Κατά τη ΜΚΟ, ο άνδρας που καταζητείται είναι πρώην διευθυντής της στρατιωτικής δικαιοσύνης, ο Μοχάμεντ Κάντζο Χασάν, και φέρεται να ήταν «ένας από τους υπεύθυνους για τα εγκλήματα στη φυλακή Σεντάγια», διαβόητη για τις απάνθρωπες συνθήκες και τον ρόλο της στην βίαιη καταστολή που ασκούσε το καθεστώς των Ασαντ.

Ο πρώην αξιωματούχος φέρεται να είχε «απαγγείλει καταδίκες σε θάνατο και αυθαίρετες καταδίκες σε βάρος χιλιάδων φυλακισμένων», πάντα κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν «κάτοικοι αρνήθηκαν» να επιτρέψουν να «γίνουν έρευνες στα σπίτια τους», σημείωσε η ΜΚΟ, κάνοντας ακόμη λόγο για «δεκάδες» συλλήψεις.

Αδελφός του αξιωματικού και ένοπλοι εμπόδισαν τις δυνάμεις ασφαλείας και «έστησαν ενέδρα κοντά στο χωριό» βάζοντας στο στόχαστρο «ένα από τα οχήματα περιπόλου», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση στην επαρχία Ταρτούς για την καταδίωξη των «πολιτοφυλακών» που υποστηρίζουν τον Ασαντ, μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Sana, την επομένη των φονικών συγκρούσεων. Η επιχείρηση επέτρεψε την «εξουδετέρωση κάποιου αριθμού» μελών αυτών των πολιτοφυλακών που είναι πιστές στον ανατραπέντα πρόεδρο, διευκρίνισε το Sana.

Η φυλακή Σεντάγια, βόρεια της Δαμασκού, θεωρείτο σύμβολο της καταστολής του προηγούμενου καθεστώτος, ιδιαίτερα αφότου ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία το 2011.

Χιλιάδες κρατούμενοι στη φυλακή, που η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει «σφαγείο ανθρώπων», αφέθηκαν ελεύθεροι όταν συμμαχία οργανώσεων ισλαμιστών ανταρτών με κυρίαρχη τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (HTS, ο πρώην βραχίονας της αλ Κάιντα στη Συρία) κατέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό την 8η Δεκεμβρίου, ανατρέποντας το καθεστώς Ασαντ, έπειτα από έφοδο-αστραπή που εξαπέλυσαν από την επαρχία Ιντλίμπ.

Ενώ μαίνονταν οι συγκρούσεις στην Ταρτούς ένας διαδηλωτής έπεφτε νεκρός στην πόλη Χομς, στη κεντρική Συρία, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν μια διαδήλωση Αλαουιτών που διαμαρτύρονταν κατά μιας επίθεσης σε ένα χώρο λατρείας της κοινότητάς τους, ανέφερε επίσης το Παρατηρητήριο.

«Ενας διαδηλωτής σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν (την Τετάρτη) όταν δυνάμεις ασφαλείας στη Χομς άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν πλήθος διαδηλωτών» που βγήκαν στους δρόμους μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει «επίθεση ενόπλων» εναντίον χώρου λατρείας των Αλαουιτών στο Χαλέπι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου.

Το βίντεο πυροδότησε διαδηλώσεις χιλιάδων Σύρων Αλαουιτών, με τη συριακή αστυνομία να επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Χομς.

Ακολούθησε σημαντικός αριθμός συλλήψεων, προσέθεσε η ΜΚΟ.

Οι συριακές Αρχές –στην εξουσία μετά την πτώση του καθεστώτος Μπασάρ αλ Ασαντ, που προέρχεται από την μειονότητα των Αλαουιτών– ανακοίνωσαν ότι το βίντεο αυτό μεταδόθηκε «ετεροχρονισμένα» και χρονολογείται στις αρχές Δεκεμβρίου και είναι από την «απελευθέρωση του Χαλεπιού» από ένοπλες ισλαμιστικές φατρίες. Κατήγγειλαν υποκίνηση διχασμού και σεκταριστικών συγκρούσεων.

Alawites gathered today in Homs today, chanting sectarian slogans, a deeply concerning development. Homs was a major flashpoint of sectarian conflict during the Syrian war. In 2012/13, Assad-backed Alawite militias committed grave atrocities against Sunni communities in the city. pic.twitter.com/SyM9EWrEeF

— Mazen Hassoun (@HassounMazen) December 25, 2024