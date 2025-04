Η ΕΕ προτείνει στις ΗΠΑ αμοιβαίο μηδενικό δασμό στη βιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε στις ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τους δασμούς τα βιομηχανικά προϊόντα, πλήρως και αμοιβαία, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ένας «εμπορικός πόλεμος», ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πράγματι προσφέραμε δασμούς μηδέν προς μηδέν για τα βιομηχανικά προϊόντα, όπως κάναμε με επιτυχία με πολλούς άλλους εμπορικούς εταίρους. Γιατί η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη για μια καλή συμφωνία», ανέφερε.

Οπως τόνισε, αυτή η πρόταση «παραμένει στο τραπέζι», αλλά παράλληλα «είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με αντίμετρα και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας». Επανέλαβε ότι η ΕΕ θα προστατευτεί από τις έμμεσες επιπτώσεις, μέσω της εκτροπής του εμπορίου και για τον σκοπό αυτό, «θα δημιουργήσουμε μια Task Force για την επιτήρηση των εισαγωγών».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον, προετοιμάζοντας παράλληλα αντίμετρα, στην περίπτωση που οι συνομιλίες δεν καρποφορήσουν.

Europe is ready to negotiate with the US.

We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.

Because we’re always ready for a good deal.

But we’re also prepared to respond with countermeasures.

And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025