Εικασίες για ρωσική εμπλοκή στη συντριβή του αεροσκάφους στο Καζακστάν

Να περιορίσουν τις εικασίες σχετικά με τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους των Azerbaijan Airlines επιχείρησαν την Πέμπτη η Ρωσία και το Καζακστάν, με το Κρεμλίνο να καλεί τη διεθνή κοινότητα να περιμένει τα αποτελέσματα της έρευνας.

Λίγο νωρίτερα ουκρανός αξιωματούχος είχε ισχυριστεί ότι η συντριβή, που στοίχισε τη ζωή σε 38 ανθρώπους ανήμερα των Χριστουγέννων, προκλήθηκε από ρωσικά πυρά αεράμυνας.

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού, προς την ρωσική πόλη Γκρόζνι στην Τσετσενία, συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν, αφού παρέκκλινε εκατοντάδες μίλια από την προγραμματισμένη πορεία του. Είκοσι εννέα άνθρωποι επέζησαν.

Βίντεο από τη συντριβή φαίνεται να δείχνουν το αεροπλάνο να πέφτει από τον ουρανό και να τυλίγεται στις φλόγες όταν χτυπά το έδαφος, ενώ πυκνοί, μαύροι καπνοί αναδύονταν από αυτό.

Την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η έρευνα για τα αίτια της συντριβής βρίσκεται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι θα ήταν λάθος να γίνονται εικασίες πριν ολοκληρωθεί η έρευνα.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας του Καζακστάν τόνισε κι εκείνος ότι τα αίτια παραμένουν άγνωστα. «Κανένα από αυτά τα κράτη –ούτε το Αζερμπαϊτζάν, ούτε η Ρωσία, ούτε το Καζακστάν– δεν έχει συμφέρον να αποκρύψει πληροφορίες. Ολες οι πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν», υποστήριξε ο Ασιμπάγεφ Μαουλέν.

Οι δηλώσεις τους έγιναν μετά από ανάρτηση του Αντρίι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Κέντρου Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Αμυνας της Ουκρανίας, στην πλατφόρμα X την Τετάρτη: «Σήμερα το πρωί, ένα αεροσκάφος Embraer 190 μιας αζερικής αεροπορικής εταιρείας, που εκτελούσε πτήση από το Μπακού προς το Γκρόζνι, καταρρίφθηκε από ρωσικό σύστημα αεράμυνας». Ανέφερε ότι βίντεο από το εσωτερικό του αεροπλάνου δείχνει «τρύπες στα σωσίβια».

This morning, an Embraer 190 aircraft of an Azerbaijani airline, flying from Baku to Grozny, was shot down by a Russian air defense system. However, admitting this is inconvenient for everyone, so efforts will be made to cover it up, even the holes in the remaining parts of the…

— Andriy Kovalenko (@AndriKovalenko) December 25, 2024