Ισραηλινά πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι στην Υεμένη

«Στρατιωτικούς στόχους» των Χούθι στην Υεμένη έπληξε την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός (IDF), κατηγορώντας τους υεμενίτες αντάρτες ότι βρίσκονται «στην καρδιά του άξονα της ιρανικής τρομοκρατίας».

«Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στη δυτική ακτή και στην ενδοχώρα της Υεμένης», υπόγραμμισε ο IDF σε ανακοίνωσή του, λέγοντας ότι οι βομβαρδισμοί του ήταν απάντηση στις «επανειλημμένες επιθέσεις» των σιιτών ανταρτών «κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του».

Το τηλεοπτικό κανάλι Al Masirah, που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς.

Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν «υποδομές που χρησιμοποιούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τις στρατιωτικές του δραστηριότητες» στο διεθνές αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα, σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Χιζιάζ και στη Ρας Κανατίμπ και σε υποδομές στα λιμάνια Χοντέιντα, Σαλίδ και Ρας Κανατίμπ στην ακτή.

«Αυτές τις υποδομές χρησιμοποιούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή και για την είσοδο ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων», τόνισε ο IDF.

Τη δική του μαρτυρία για τα όσα έζησε στο αεροδρόμιο της Σαναά όταν αυτό δέχθηκε τα πυρά των Ισραηλινών έδωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος βρέθηκε στη χώρα στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

«Καθώς ετοιμαζόμασταν να επιβιβαστούμε στην πτήση μας από τη Σανάα, περίπου πριν από δύο ώρες, το αεροδρόμιο δέχθηκε αεροπορικό βομβαρδισμό. Ενα από τα μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου μας τραυματίστηκε. Αναφέρθηκε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο. Ο πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η αίθουσα αναχωρήσεων –μόλις λίγα μέτρα από το σημείο όπου βρισκόμασταν– και ο διάδρομος προσγείωσης υπέστησαν ζημιές», έγραψε σε σχετική ανάρτηση στο X.

«Θα χρειαστεί να περιμένουμε να αποκατασταθούν οι ζημιές στο αεροδρόμιο πριν μπορέσουμε να φύγουμε. Οι συνάδελφοί μου από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ κι εγώ είμαστε ασφαλείς», προσέθεσε και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα στην επίθεση.

