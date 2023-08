Η καμένη έκταση στον Εβρο ξεπερνά σε μέγεθος τη Νέα Υόρκη

Το γεγονός ότι η πυρκαγιά που καίει τον Εβρο εδώ και 11 ημέρες έχει καταστρέψει μια έκταση μεγαλύτερη από την πόλη της Νέας Υόρκης ανέδειξε την Τρίτη το Reuters με ρεπορτάζ του, επικαλούμενο τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus και ενώ εκατοντάδες πυροσβέστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνέχιζαν να δίνουν μάχη για τον έλεγχο του μετώπου.

Υποκινούμενη από τους θυελλώδεις ανέμους και τον καύσωνα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή του Εβρου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους «στην πιο φονική πυρκαγιά της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) η υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Copernicus ανέφερε την Τρίτη ότι η πυρκαγιά είχε καταστρέψει τουλάχιστον 808,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα (312,2 τετραγωνικά μίλια). Η πόλη της Νέας Υόρκης καταλαμβάνει 778,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (300,5 τετραγωνικά μίλια).

Την περασμένη εβδομάδα η ίδια υπηρεσία της ΕΕ είχε κάνει λόγο για τη «μεγαλύτερη πυρκαγιά σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια».

🔴Update #EMSR686 #Greece🇬🇷 Our #RapidMappingTeam delivered its 6⃣th Monitoring Product for the historic #wildfire that continues to ravage the areas north of #Alexandroupolis 🔥A total burnt area of 8⃣0⃣8⃣,7⃣ km2 has been detected, an area larger than #NewYorkCity🇺🇸 pic.twitter.com/Sy8U8skyfJ — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 29, 2023

Η επικεφαλής των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος του WWF Ελλάς Παναγιώτα Μαραγκού σημείωσε από την πλευρά της πως το 30%, τουλάχιστον, του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχει χαθεί στις φλόγες.

Χάρη στην υψηλή βιοποικιλότητά του, το εθνικό πάρκο ήταν «μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, ίσως και σε διεθνή κλίμακα» προσέθεσε.

#ImageOfTheDay The historic fire in the #Evros area of Greece🇬🇷 is approaching the towns of #Kotronia and #Dadia 🔴The Dadia forest and National Park have been severely affected

🔴8⃣0⃣,8⃣7⃣3⃣ hectares burned ⬇️The burn scar as seen by #Copernicus #Sentinel2🇪🇺🛰️ on 28 August pic.twitter.com/GVQM1Mswbk — Copernicus EU (@CopernicusEU) August 29, 2023

Το Reuters έκλεισε το ρεπορτάζ του επισημαίνοντας πως όλοι οι νεκροί από την πυρκαγιά στον Εβρο, πλην ενός, πιστεύεται ότι ήταν παράτυποι μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα της χώρας με την Τουρκία μέσα από το δάσος, προκειμένου να αποφύγουν την αστυνομία.

Μάλιστα, οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται «να βρεθούν περισσότερα πτώματα όταν σβήσουν οι φλόγες, καθώς ο Εβρος είναι ένα δημοφιλές πέρασμα προς την ΕΕ για χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες κάθε χρόνο».

Κομισιόν: Η μεγαλύτερη φωτιά που έχει καταγραφεί στην ΕΕ από το 2000

Το μέγεθος της καταστροφής υπογράμμισε νωρίτερα την Τρίτη και η Κομισιόν.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε γνωστό ότι έχει κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση εναέριας πυρόσβεσης από το rescEU στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση «των μεγαλύτερων δασικών πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ΕΕ», όπως τις χαρακτήρισε.

Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή ανέφερε τα ακόλουθα:

«Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής έχει κινητοποιήσει 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο από το αποθεματικό rescEU, που σταθμεύουν σε έξι κράτη-μέλη.

Επιπλέον, έξι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συνεισφέρει με έξι ομάδες επίγειων δασοπυρόσβεσης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μέχρι στιγμής, πάνω από 81.000 εκτάρια έχουν καεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών (EFFIS) άρχισε να καταγράφει δεδομένα.

Από τότε που η Ελλάδα ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι, στις 20 Αυγούστου, η ΕΕ ανέπτυξε 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα rescEU σταθμευμένα σε Κροατία, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Σουηδία, ένα ελικόπτερο Blackhawk από την Τσεχία, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Γαλλία Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία.

Επιπλέον, η δορυφορική χαρτογράφηση Copernicus της ΕΕ εξέδωσε 20 χάρτες των πληγεισών περιοχών. Η βοήθεια αυτή ακολουθεί την άμεση αντίδραση της ΕΕ στην προηγούμενη ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από την Ελλάδα. Τον περασμένο μήνα ξεκίνησε μια συντονισμένη ανάπτυξη με εννιά αεροπλάνα, 510 πυροσβέστες και 117 οχήματα για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων δασικών πυρκαγιών».

The @CopernicusEU satellite systems are helping Greek authorities to assess the impact and extent of the wildfires. Over 20 maps of the affected areas have been issued since the activation of the #EUCivilProtection Mechanism. The maps show how the wildfires have spread ↓ pic.twitter.com/NXSyh9B0Nq — European Commission (@EU_Commission) August 29, 2023

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς, δήλωσε τα εξής:

«Είμαστε αλληλέγγυοι με την Ελλάδα καθώς μάχεται με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η μεγαλύτερη εναέρια επιχείρηση πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για γρήγορη και αποτελεσματική συλλογική δράση σε περιόδους κρίσης.

Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα για να προστατεύσουμε τις ζωές, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Η ενότητα και η συνεργασία της ΕΕ είναι τα ισχυρότερά μας πλεονεκτήματα για να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις».

