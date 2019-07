Πώς η Ιβάνκα Τραμπ έχρισε τον Μπόρις Τζόνσον πρωθυπουργό της Τζαμάικα

Το Twitter δεν θέλει και πολλά λόγια – 280 χαρακτήρες το πολύ και τα συγχαρητήρια φτάνουν στον προορισμό τους. Αλλά ακόμη και σε αυτόν τον ελάχιστο χώρο παραμονεύουν τα λάθη.

Ανάμεσα στους πολλούς που την πάτησαν είναι και η Ιβάνκα Τραμπ που έσπευσε να στείλει τα συγχαρητήριά της στον Μπόρις Τζόνσον, τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας.

«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για την ανάδειξή του σε νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Κίνγκστον», έγραψε η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ.

Από ό,τι φαίνεται την πρόδωσε το πληκτρολόγιο και έστειλε τον Τζόνσον από το Ηνωμένο Βασίλειο (United Kingdom) στο Κίνγκστον (Kingston), την πρωτεύουσα της Τζαμάικα!

Ευτυχώς για την Ιβάνκα, όσο γρήγορα γράφονται τέτοια tweet, άλλο τόσο μπορούν και διαγράφονται για πάντα, όχι πάντως χωρίς κάποιοι να προλάβουν να κρατήσουν το στιγμιότυπο. Και ιδού:

Για την ιστορία οι ευχές επαναλήφθηκαν σωστές αυτή τη φορά.

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019