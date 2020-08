Προκλητικός και πάλι ο Τσαβούσογλου μετά τη συνάντηση με τον Πομπέο

Δύο ημέρες μετά την πολύ παραγωγική συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια στη Βιέννη (εδώ), ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Πομπέο συνάντησε και τον τούρκο υπ. Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Η συνάντηση των δύο ανδρών έγινε στο Σάντο Ντομίνγκο, στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ο Μάικ Πομπέο παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του νέου προέδρου της χώρας.

Οπως έγινε γνωστό από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την ενημέρωση από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου Κέιλ Μπράουν, οι Πομπέο και Τσαβούσογλου συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ αυτών την επείγουσα ανάγκη να μειωθούν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Είχαμε μια συζήτηση που έγινε την κατάλληλη στιγμή με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την επείγουσα ανάγκη να μειωθουν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter, ο επίσημος λογαριασμός του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Timely conversation with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu in Santo Domingo today on the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/pAl0BHPOtz

Από την πλευρά του, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επέμεινε ότι αυτή που προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η Ελλάδα.

«Συζητήσαμε τις διμερείς μας σχέσεις και σημαντικά ζητήματα όπως η Ανατολική Μεσόγειος, η Λιβύη και η Συρία με τον υπουργό Εξωτερικών Πομπέο των ΗΠΑ. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων ενάντια στα προκλητικά βήματα της ελληνικής και ελληνοκυπριακής πλευράς», ανέφερε, επίσης στο Twitter, o τούρκος υπ. Εξωτερικών.

Discussed our bilateral relations&important issues such as Eastern Mediterranean,Libya&Syria w/ Secretary of State @SecPompeo of #USA. Will continue to defend the rights of Turkey&Turkish Cypriots against the provocative steps of the Greek&Greek Cypriot side.🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/1yLdbbC8Qs

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 16, 2020