Πόσα κερδίζει κάθε χρόνο η Μαράια Κάρεϊ από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια της

“All I Want for Christmas is You”, “White Christmas”, “Last Christmas”: αυτό είναι εδώ και χρόνια το «σάουντρακ» των γιορτών, με τους συνθέτες τους να βάζουν στην τσέπη τους ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό από τα δικαιώματα για την δημόσια αναπαραγωγή των τραγουδιών τους.

Όποιος έχει διαβάσει το μυθιστόρημα του Νικ Χόρνμπι «About a Boy» ξέρει για τι μιλάμε: για έναν μουσικοσυνθέτη που ζει μέχρι τα βαθιά του γεράματα εισπράττοντας γραμμάτια για ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος (ή ο πατέρας του) και που αποτελεί τόσο σημαντικό μέρος των χριστουγεννιάτικων γιορτών, ώστε του αποφέρει κάθε χρόνο ένα γερό κομπόδεμα.

Πριν λίγα χρόνια, το Channel 5 διενήργησε μια έρευνα προκειμένου να μάθει πόσα χρήματα αποφέρει ετησίως η αναπαραγωγή των πιο γνωστών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών στους δημιουργούς τους – ή τους κληρονόμους τους, στην περίπτωση του μακαρίτη Μπινγκ Κρόσμπι, ας πούμε.

Κάπως έτσι προέκυψε η κάτωθι λίστα, που σημειωτέον αφορά αποκλειστικά σε κομμάτια που ακούγονται στη Γηραιά Αλβιόνα:

“Merry Xmas Everybody” από τους Slade: 1.1 εκατ. ευρώ “Fairytale of New York” από τους The Pogues και την Κίρστι Μακόλ: 440,000 ευρώ “All I Want for Christmas is You” της Μαράια Κάρεϊ: 440,000 ευρώ “White Christmas” του Μπινγκ Κρόσμπι: 362,000 ευρώ “Last Christmas” από τους Wham!: 331,000 ευρώ “Wonderful Christmastime” του Πολ Μακάρτνεϊ: 287,000 ευρώ “Stop the Cavalry”της Τζόνα Λουι: 132,000 ευρώ “2000 Miles” των Pretenders: 112,000 ευρώ “Mistletoe and Wine” του Κλιφ Ρίτσαρντ: 110,000 ευρώ “Stay Another Day” των East 17: 107,000 ευρώ

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι δύο συνθέτες του τραγουδιού που βρίσκεται στο Νο1, ο Νόντι Χόλντερ και ο Τζιμ Λία, έχουν λαμβάνειν έκαστος σχεδόν μισό εκατ. ευρώ κάθε χρόνο.

«Δεν έχω παράπονο, μιλάμε για την καλύτερη σύνταξη που θα μπορούσα να έχω», είχε τονίσει ο Χόλντερ πριν λίγα χρόνια μιλώντας σε βρετανικό ΜΜΕ.