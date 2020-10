Πάρτι στο Twitter μετά το debate για τη μύγα στα μαλλιά του Πενς

Πάρτι έγινε στο Twitter με τη μύγα που κάθησε για δύο λεπτά και τρία δευτερόλεπτα στα λευκά μαλλιά του Μάικ Πενς, την ώρα του debate με την Κάμαλα Χάρις.

Η πλατφόρμα γέμισε χιουμοριστικά μηνύματα για το έντομο που έκλεψε την παράσταση από τους δύο πολιτικούς.

Πολλοί ήταν αυτοί που σημείωσαν ότι η μύγα, σε αντίθεση με τον αμερικανό αντιπρόεδρο, σεβάστηκε τον κανόνα των δύο λεπτών που είχε στη διάθεσή του για να απαντήσει σε κάθε ερώτηση ο υποψήφιος, ο οποίος τα ξεπέρασε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της τηλεμαχίας.

Πρώτος και καλύτερος, σχολίασε τη μύγα ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος φωτογραφήθηκε με μία μυγοσκοτώστρα (!) ζητώντας πέντε δολάρια από τον κάθε χρήστη για να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία «να πετάξει».

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Σε άλλο tweet, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών έγραψε ότι «η μύγα θα ψηφίσει», παραπέμποντας τους χρήστες στην ιστοσελίδα με οδηγίες για το πώς θα ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές:

Ο Στίβεν Κινγκ σχολίασε: «η μύγα ξέρει».

The fly knows. — Stephen King (@StephenKing) October 8, 2020

Ο Κρις Γουάλας, συντονιστής του πρώτου επεισοδιακού debate ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Μπάιντεν, σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπει ένα έντομο να κλέβει την παράσταση σε μία τηλεμαχία και δεν θα μπορούσε να αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο, ενώ άλλοι δημοσιογράφοι αστειεύθηκαν για το ποιος θα πάρει πρώτος συνέντευξη από τη μύγα.

who will land the interview with the fly? the ride time was amazing. https://t.co/ezp0R9bRH9 — Josh Marshall (@joshtpm) October 8, 2020

Αρκετοί έσπευσαν να σημειώσουν ότι το έντομο, «καθόλου τυχαία», κάθησε στα μαλλιά του Πενς, όταν έλεγε ότι δεν υπάρχει συστημικός ρατσισμός στις ΗΠΑ, καθώς «οι μύγες έλκονται από τα σκ…».

A fly landing on Pence’s head while he’s saying “systemic racism isn’t real” is the universe’s way of saying “this is bullshit.” pic.twitter.com/25dBH2t5zr — nate dern (@natedern) October 8, 2020

Κάποιος μάλιστα, δημιούργησε και ξεχωριστό λογαριασμό στο Twitter για τη μύγα με την ονομασία Mike Pence’s fly!

Ακόμα και σχετική… μυγοσκοτώστρα δημιούργησαν υποστηρικτές του Μπάιντεν, προς 10 δολάρια τη μία, οι οποίοι ξεπούλησαν σε λίγη ώρα με τα έσοδα να πηγαίνουν στις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας του πρώην αντιπροέδρου.

Swats away flies and lies. Get yours today: https://t.co/ehsECKfDPO pic.twitter.com/oVLHHmq85c — Team Joe (Text JOE to 30330) (@TeamJoe) October 8, 2020

Τέλος, οι χρήστες του Twitter απόρησαν και για το έντονα κόκκινο μάτι του Μάικ Πενς. Κάποιος σημείωσε ότι πρόκειται για σύμπτωμα της Covid-19. Ο αμερικανός αντιπρόεδρος είναι από τους λίγους που δεν κόλλησε κορονοϊό στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, ενώ προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο debate ήταν η καθημερινή διενέργεια ελέγχου για τον SARS-Cov-2.