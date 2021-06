Παραλειπόμενα από τη βίλα της Γενεύης

Η μεγάλη συνάντηση Μπάιντεν – Πούτιν της Γενεύης είχε αρκετές μοναχικές στιγμές για τους πρωταγωνιστές της: όχι μόνο έφθασαν στη Villa La Grange χώρια, τσίμπησαν τα σνακ τους χώρια, δροσίστηκαν και χώρια, δεν πήραν καν ένα καφεδάκι μαζί, όπως κάνουν οι κοινοί θνητοί στα καφενεία. Κάλλιστα θα μπορούσαν βέβαια να το πράξουν, αν δεν υπήρχε η τάφρος των ξεχωριστών συνεντεύξεων Τύπου.

Το πρόγραμμα όρισε να δώσει πρώτος συνέντευξη ο Πούτιν. Κατόπιν ο Μπάιντεν, έχοντας μπροστά του μόνο τους διαπιστευμένους στον Λευκό Οίκο ρεπόρτερ. Ομως οι ασύμπτωτοι χρονικώς μονόλογοι δεν παράγουν αντιπαράθεση. Είναι αντιδημοσιογραφικοί. Ετσι εξαρχής δεν προβλεπόταν να υπάρξει κάποια ένταση μπροστά στις κάμερες, όπως είχε συμβεί το 2018 στο Ελσίνκι, στη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν.

Οι ευχές. Οι δύο πρόεδροι αφίχθησαν στον χώρο ξεχωριστά. Τον καθένα τους προϋπάντησε ο ελβετός πρόεδρος Γκι Παρμελέν, ο οποίος τους καλωσόρισε στην «πόλη της ειρήνης» και τους ευχήθηκε «γόνιμο διάλογο προς όφελος των χωρών τους και όλου του κόσμου».

Οι τύποι. Οι δημοσιογράφοι άκουσαν πρώτον τον Ρώσο, να απευθύνεται στον Μπάιντεν: «Κύριε πρόεδρε», του είπε, «θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας να συναντηθούμε σήμερα». Ο Αμερικανός απάντησε στον Πούτιν: «Πάντα είναι καλύτερη η εκ του σύνεγγυς επαφή». Και στοπ.

Ο Τύπος. Το κλίμα ζεστάθηκε νωρίς, χωρίς ευθύνη των προέδρων. Οπως μετέδωσαν οι ίδιοι οι αμερικανοί συντάκτες, υπήρξε ολιγόλεπτο «χάος» λίγο πριν αρχίσουν οι συνομιλίες. Το προκάλεσαν οι ρεπόρτερ μεταξύ τους, με στριμωξίδι, σπρωξίματα και οχλαγωγία. Επενέβη η ασφάλεια του Πούτιν. Οι ρεπόρτερ αλλά και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου διαμαρτυρήθηκαν ότι τους «άγγιξαν» οι Ρώσοι. Ετσι αλληλοποδοπατήθηκαν οι συνάδελφοι.

Το χάζι. Οι Πούτιν και Μπάιντεν αν και αρχικώς απόρησαν, κατόπιν απόλαυσαν τη μάλλον διασκεδαστική σκηνή που τους χάρισαν οι δημοσιογράφοι και οι ρώσοι πράκτορες. Κάποια στιγμή ο αμερικανός πρόεδρος έσκυψε και κάτι ψιθύρισε στον διερμηνέα. Ηταν χαμογελαστός, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που συνοδεύει το παρακάτω τιτίβισμα.

Biden and Putin watch the media scuffle



Το νεύμα. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διέψευσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν έκανε κάποιο νεύμα σε έναν ρεπόρτερ κατά τη διάρκεια του παραπάνω σαματά. «Οχι, δεν απάντησε σε καμία ερώτηση» θεώρησε καλό να διευκρινίσει. Εξάλλου, σε ποια ερώτηση μπορούσε να απαντήσει; Από τον όμιλο τον ρεπόρτερ σηκωνόταν βαρύς αχός.

Η πρωτιά. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας κυκλοφόρησε την πρώτη φωτογραφία από την αίθουσα στην οποία διεξαγόταν η δεύτερη φάση της συνάντησης Μπάιντεν – Πούτιν, δηλαδή με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών.

The first images from the extended Russia-US talks, helmed by Presidents Vladimir Putin and Joe Biden.

📸 @rian_ru#RussiaUS pic.twitter.com/kuNbnvGDLh

June 16, 2021