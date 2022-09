Οι τουρίστες επέστρεψαν στη Χάτρα

Η αρχαία πόλη του βόρειου Ιράκ Χάτρα, η οποία φιλοξενεί μνημεία από τον δεύτερο και τρίτο αιώνα π.Χ., υποδέχτηκε και πάλι τουρίστες, πέντε χρόνια μετά την ήττα του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο τη χρησιμοποίησε ως στρατιωτική βάση για δύο χρόνια, αφήνοντας πίσω του σοβαρές ζημιές.

Στη διάρκεια της κατοχής της πόλης από την τρομοκρατική οργάνωση, κτίρια και αγάλματα θεοτήτων όπως ο θεός του Ηλιου Σαμάς και η θεά Αλάτ χρησίμευσαν στους μαχητές του ISIS για την εκπαίδευσή τους στον στόχο. Η πόλη μπόρεσε να αναβιώσει, ωστόσο, από τη στιγμή που προστέθηκε στη λίστα της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο.

Η πόλη ανακαταλήφθηκε το 2017 από τις ιρακινές δυνάμεις και τον διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και έκτοτε η διατήρηση των αρχαιοτήτων της, πεδίο στο οποίο εργάστηκαν ιταλοί και ιρακινοί εμπειρογνώμονες, αποτέλεσε έργο υψηλής προτεραιότητας. Τρία γλυπτά που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές απομακρύνθηκαν από το σημείο προκειμένου να επισκευαστούν προτού επιστραφούν φέτος, έγραψαν οι Times.

Το Mosul Heritage House, ένα ιδιωτικό μουσείο, έφερε δεκάδες τουρίστες στο εκ των σημαντικότερων ιστορικών τοποσήμων της χώρας το Σαββατοκύριακο.

Dozens of visitors flock to the ancient ruins of Hatra in #Iraq’s north, where local initiatives seek to turn over a new leaf after brutal #Daesh rule https://t.co/hyPcohqelV pic.twitter.com/CvEvBDPfk7 — Arab News (@arabnews) September 12, 2022

Η Χάτρα, ένα εκτεταμένο συγκρότημα ναών, το οποίο βρίσκεται περί τα 110 χλμ. νοτιοδυτικά της Μοσούλης, ήταν τόπος λατρείας του Σαμάς που χτίστηκε από τη δυναστεία των Σελευκιδών, την οποία ίδρυσε ο Σέλευκος Α’, έναν από τους στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η άλλοτε μεγάλη πόλη της Παρθικής Αυτοκρατορίας και μετέπειτα πρωτεύουσα του πρώτου αραβικού βασιλείου, άντεξε τις επιδρομές των Ρωμαίων το 116 και 198 μ.Χ. χάρη στα ψηλά και χοντρά τείχη της. Τα ερείπια της πόλης, ιδιαίτερα οι ναοί, αντανακλούσαν την επιρροή τόσο της ελληνιστικής και ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής όσο και χαρακτηριστικά των πολιτισμών της ανατολής.

Αποτέλεσε, ωστόσο, έναν από τους πολλούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές στα χέρια του Ισλαμικού Κράτους, περιλαμβανομένης της Παλμύρας, στη Συρία, και της αρχαίας ασσυριακής πόλης Νιμρούντ.

Hatra

A large fortified city under the influence of the Parthian Empire & capital of the first Arab Kingdom. The remains of the city, especially the temples where Hellenistic & Roman architecture blend with Eastern decorative features, attest to the greatness of its civilization. pic.twitter.com/vX6Qmv37jv — UNESCO Iraq Office (@UNESCOIraq) September 4, 2022

Η άφιξη επισκεπτών το Σάββατο, η πρώτη που διοργανώθηκε από το Mosul Heritage House, είχε ως στόχο την τόνωση του τουρισμού στην περιοχή. Σαράντα επισκέπτες, οι περισσότεροι από τους οποίους Ιρακινοί, μπόρεσαν να περπατήσουν στην Χάτρα, με μερικούς να ποζάρουν για φωτογραφίες πάνω από τους αρχαίους τοίχους και τις στήλες.

Τα έργα αποκατάστασης των αρχαιοτήτων υποστηρίχθηκαν από το Ιδρυμα Aliph, το οποίο εργάζεται για την προστασία χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές όπου διεξάγονται συγκρούσεις.

Strolling along the ancient ruins of Hatra in Iraq's north, dozens of visitors admire the site which dates back to the 2nd and 3rd centuries BC.#hatra #iraq #museum #ancient pic.twitter.com/KKwYgAZaz3 — Islam Channel (@Islamchannel) September 12, 2022

