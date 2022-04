Πρώτο ουκρανικό χτύπημα σε ρωσικό έδαφος από ελικόπτερα στην πόλη Μπελγκορόντ

Η πρώτη πυραυλική επίθεση σε ρωσικό έδαφος από τους Ουκρανούς είναι γεγονός, σε ένα ακόμη επεισόδιο του πολέμου που δείχνει αφενός την πίεση που δέχονται οι ρωσικές δυνάμεις και αφετέρου τις δυνατότητες που πλέον έχουν οι ουκρανικές.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω του Τelegram (δείτε το κάτω), δύο ελικόπτερα Μi-24 της Ουκρανίας πλήττουν εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική πόλη Μπελγκορόντ.

Video of the two Ukrainian Mi-24 helicopters striking the oil storage facility in Belgorod with rockets. https://t.co/4Lt5l1Xc3S pic.twitter.com/d5zj4GWjou

— Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022