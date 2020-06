Οι νέοι «σαμπόταραν» μέσω TikTok την ομιλία Τραμπ στην Τάλσα

Ο Τραμπ είχε προβλέψει – σχεδόν… δεσμευτεί – ότι η πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση έπειτα από μήνες θα είναι «επική».

Ωστόσο, από τις 19.000 θέσεις του BOK Center της Τάλσα, οι 14.000 ήταν άδειες κατά την σαββατιάτικη ομιλία του.

Μόλις 5.000 παρακολούθησαν τον Τραμπ στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση της μετά-covid εποχής.

Ο Τράμπ πάντως δεν είχε άδικο: οι κρατήσεις για την συμμετοχή στην ομιλία του ξεπέρασαν τις 800.000.

Δεν είναι τυχαίο πως η εξωτερική εξέδρα που είχε στηθεί με σκοπό να κάνει χαιρετισμό στις εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που είχαν κάνει κράτηση δεν χρειάστηκε τελικά.

Μόνο που ο πρόεδρος έπεσε θύμα… τρολαρίσματος από πολλούς νεολαίους.

Οπως σημειώνουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, γι’ αυτή την (ντροπιαστική για νυν πρόεδρο) εικόνα, ευθύνονται κατά κύριο λόγο εκατοντάδες έφηβοι χρήστες της εφαρμογής TikTok αλλά και φανς κορεάτικων συγκροτημάτων ποπ μουσικής.

Τι έκαναν λοιπόν;

Από την περασμένη εβδομάδα συνεννοήθηκαν όλοι τους μέσω της εφαρμογής κάνοντας κρατήσεις για θέσεις στο αχανές κλειστό γήπεδο.

Χιλιάδες χρήστες του TikTok ζητούσαν, εν είδη… challenge (πρόκλησης), από τους συνομηλίκους τους να εγγραφούν για δωρεάν εισιτήρια χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνά τους – και στη συνέχεια να μην πάνε!

«Εξαπλώθηκε κυρίως μέσω του Alt TikTok – το κρατήσαμε στην ήσυχη πλευρά όπου οι άνθρωποι κάνουν φάρσες και πολύ ακτιβισμό», δήλωσε στους New York Times ο YouTuber Ελάιτζα Ντάνιελ, 26 ετών, που συμμετείχε στην εκστρατεία.

«Το K-pop Twitter και το Alt TikTok έχουν μια καλή συμμαχία για να διαδίδουν πληροφορίες μεταξύ τους πολύ γρήγορα. Όλοι γνωρίζουν τους αλγόριθμους και πώς μπορούν να ενισχύσουν τα βίντεο για να φτάσουν εκεί που θέλουν», πρόσθεσε

Το χεράκι της στην όλη ιστορία έβαλε και μια 51χρονη που είναι γνωστή στο εν λόγω application ως «η γιαγιά του TikTok».

Η Μέρι Τζο Λάουπ από το Φορντ Ντόντζ της Αιόβα φέρεται να είναι αυτή που ξεκίνησε την εκστρατεία στην πλατφόρμα του TikTok και «φούσκωσε» τον αριθμό των αιτήσεων για κράτηση εισιτηρίων αφότου έμαθε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σχεδίαζε να κάνει την ομιλία του στην Τούλσα.

Πριν από δύο εβδομάδες, η Λάουπ ανήρτησε ένα βίντεο στο «Tik Tok» για να ενθαρρύνει τους χρήστες να μεταβούν στην ιστοσελίδα του Tραμπ, να εγγραφούν για να παραστούν στην ομιλία και στη συνέχεια να μην εμφανιστούν.

Εκείνη την περίοδο, η 51χρονη από την Αιόβα είχε μόνο χίλιους ακόλουθους στα social media αλλά το βίντεο έγινε viral εν μία νυκτί.

Η Λάουπ, μια καθηγήτρια Γυμνασίου που στο παρελθόν είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του δηλωμένου ομοφυλόφιλου, Πιτ Μπάτεγκιγκ, που ήταν υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών αλλά αποσύρθηκε από την κούρσα στις 2 Μαρτίου, έλεγε στο βίντεο:

«Το ξέρετε ότι μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην συγκέντρωση του Τραμπ;».

Το μήνυμα της ακολούθησαν πολλές χιλιάδες οπαδοί και «ακόλουθοι» της και τελικά, όπως αποδείχτηκε, το… κακό δεν άργησε να γίνει για τον Τραμπ.

Mary Jo Laupp, a grandma who worked on Buttigieg’s campaign, seems to be the one who first encouraged TikTok users to troll Trump’s campaign.

In this video, now seen by over two million people, she urges users to reserve tickets they won’t use for today’s #Tulsa rally. pic.twitter.com/AaCJsFBnSX

— Joshua Zitser (@mrjoshz) June 20, 2020