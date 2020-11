Ο Τραμπ έγραψε για πρώτη φορά ότι «κέρδισε» ο Μπάιντεν – μετά ανακάλεσε

Του ξέφυγε; Πιθανόν αν σκεφτείς πώς γράφει μανιωδώς tweets. Αρχισε να συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα; Επίσης πιθανόν, αφού πλέον βλέπει ότι δεν έχει ελπίδες για ανατροπή του αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση μια σειρά από αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή επιβεβαίωσαν κάποια πράγματα:

Πρώτον ότι ο ίδιος δεν θέλει να παραδεχτεί με τίποτα την ήττα του και δεύτερον ότι κάποια στιγμή θα το κάνει.

Ο Τραμπ, λοιπόν, ο οποίος νωρίτερα μέσα στη μέρα είχε παραδεχτεί εμμέσως και για πρώτη φορά δημοσίως ότι ο Τζο Μπάιντεν «κέρδισε», επανήλθε στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης για να αναδιπλωθεί και να γράψει: «O Μπάιντεν είναι ο νικητής (των εκλογών) μόνο στα μάτια των μέσων ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων. Δεν παραδέχομαι τίποτα. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Οι εκλογές ήταν ΝΟΘΕΥΜΕΝΕΣ!».

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε σήμερα να αναγνωρίζει για πρώτη φορά δημοσίως ότι ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, αλλά επανέλαβε για μια ακόμη φορά τους ψευδείς ισχυρισμούς του για ευρεία νοθεία.

«Κέρδισε επειδή οι εκλογές ήταν Πειραγμένες. ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ δεν επιτράπηκε, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια Ακροαριστερή ιδιωτική εταιρεία, την Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε να πληροί καν τις προϋποθέσεις για το Τέξας (όπου κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα Ψεύτικα και Σιωπηλά ΜΜΕ & άλλα», έγραψεστο Twitter ο Τραμπ και η πλατφόρμα μάρκαρε την ανάρτησή του ως αμφισβητούμενη.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020