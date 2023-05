Ο γιγαντιαίος παγετώνας που λιώνει ανεβάζοντας τη στάθμη της θάλασσας

Οι επιστήμονες που μελετούν έναν από τους μεγαλύτερους παγετώνες της Γροιλανδίας, στην πλέον ευάλωτη περιοχή του νησιού, τον Petermann, λένε ότι λιώνει πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, εκφράζοντας την ανησυχία ότι οι παγετώνες που πλέουν στον ωκεανό θα μπορούσαν να συμβάλουν στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας σε ταχύτερο χρόνο σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Οι ειδικοί φοβούνται μάλιστα ότι το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στον συγκεκριμένο παγετώνα μπορεί να αφορά και σε άλλες τράπεζες πάγου τόσο στη Γροιλανδία όσο και στην Ανταρκτική, οδηγώντας πιθανώς σε ταχύτερη, πιο δραματική άνοδο της στάθμης της θάλασσας σε παγκόσμιο επίπεδο–«δυνητικά διπλάσια» από την αναμενόμενη, σύμφωνα με την Washington Post, η οποία επικαλείται έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Petermann αλληλεπιδρούσε με τις παλίρροιες της θάλασσας κατά τρόπο τέτοιο ώστε να έχει χαραχτεί ένα μεγάλο σπήλαιο στη βάση του, το οποίο επιτρέπει ζεστό νερό να έρχεται σε επαφή με μεγαλύτερη έκταση του παγόβουνου.

Οι δορυφορικές μετρήσεις της επιφάνειάς του παγετώνας έδειξαν ότι καθώς αυτός «αναπηδάει» στους ρυθμούς της πλημμυρίδας και της άμπωτης, το νερό μπορεί να ορμήσει έως και 1,6 χλμ. εντός του, αραιώνοντας τη μάζα του πάγου έως και 75 μέτρα ανά έτος, σε ορισμένα σημεία.

«Εχουμε μια συνεχή ροή θαλασσινού νερού που εκτείνεται πολλά χιλιόμετρα κάτω από τον παγετώνα και λιώνει τον πάγο», εξήγησε ο Ερικ Ρίγκνοτ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και παγετολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια του Ιρβαϊν και στο Εργαστήριο Jet Propulsion του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια.

«Πιστεύουμε ότι αυτό το εύρημα θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τις προβλέψεις μας για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την Post ο Petermann δεν έχει υποστεί τόσο μεγάλες αλλαγές όσο κάποιοι άλλοι παγετώνες της Γροιλανδίας, πιθανότατα εν μέρει επειδή βρίσκεται στον Βορρά.

Ο συγκεκριμένος παγετώνας, μια από τις πολλές σημαντικές διεξόδους για τη διαφυγή πάγου από το εσωτερικό της Γροιλανδίας στον ωκεανό, χαρακτηρίζεται ωστόσο ως ένα πιθανό επόμενο θύμα της κλιματικής αλλαγής.

Εξάλλου, το γεγονός ότι σε άλλα παγόβουνα έχει παρατηρηθεί ακόμη πιο γρήγορη τήξη της μάζας τους δε σημαίνει ότι ο Petermann παρέμεινε άθικτος: Δύο τεράστια κομμάτια πάγου διαρρήχθησαν από το κυρίως σώμα του το 2010 και το 2012. Ο παγετώνας δεν «ανέκαμψε» έκτοτε.

Εκτιμάται δε ότι η τεράστια μάζα πάγου που βρίσκεται πίσω από τον Petermann θα μπορούσε, αν έλιωνε στο σύνολό της, να ανεβάσει την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας κατά περισσότερο από 30 εκατοστά.

Το νεότερο δεδομένο που προβληματίζει τους ειδικούς, οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν θεωρούσαν την παλίρροια των ωκεανών ως έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία τήξης των πάγων, είναι ότι πιθανότητα το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στον Petermann θα μπορούσε να «πλήττει» «πολλούς άλλους παγετώνες», κατά τον Ρίγκνοτ.

Ο επιστήμονας πιστεύει ότι ο Petermann αποτελεί ένα καλό ανάλογο για αυτό που μπορεί επίσης να συμβαίνει στην Ανταρκτική, όπου διακυβεύεται πολύ περισσότερος πάγος από ό,τι στη Γροιλανδία.

