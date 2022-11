Νότια Κορέα: Ο νυν και ο πρώην Πρόεδρος μαλώνουν για δυο σκυλιά

Ο Γκόμι και ο Σονγκάνγκ είναι δυο λευκά σκυλιά Pungsan –μια κυνηγετική βορειοκορεατική ράτσα– τα οποία είχε χαρίσει ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν το 2018, κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών συνομιλιών και σε ένδειξη καλής θέλησης, στον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας Μουν Τζε Ιν. Ο Μουν, οποίος είναι πολύ φιλόζωος, φρόντιζε προσωπικά τα ζώα από τότε. Μάλιστα, επί της θητείας του είχε προτείνει την απαγόρευση της παραδοσιακής, αλλά ολοένα και πιο αντιδημοφιλούς κατανάλωσης σκυλιών από ανθρώπους.

Οταν τον διαδέχτηκε ο νέος πρόεδρος της χώρας Γιουν Σουκ Γέολ, ο Μουν πήρε στο νέο του σπίτι και τα σκυλιά. Ωστόσο, επειδή αρχικά τα απέκτησε με την ιδιότητά του ως αρχηγού κράτους, ανήκουν νομικά στα Προεδρικό Αρχείο, ένα ίδρυμα που «μπορεί να φροντίζει καλύτερα έργα τέχνης παρά ζωντανά πλάσματα», όπως σημειώνει δημοσίευμα των Times. Βέβαια, όλα έγιναν με τη συνεννόηση των δύο ανδρών.

Η τελετή «παραλαβής και παράδοσης» πραγματοποιήθηκε με την πρόταση του νυν προέδρου να ακολουθηθούν ειδικές ρυθμίσεις ώστε ο Γκόμι και ο Σονγκάνγκ να παραμείνουν με τον κηδεμόνα τους. «Αν ο Μουν μου παρέδιδε τα σκυλιά, θα έκανα ό,τι μπορούσα για να τα φροντίσω… αλλά αν λάβουμε υπόψιν τι θα ήταν καλύτερο για τα ίδια τα ζώα, νομίζω ότι θα έπρεπε να βρίσκονται με τον άνθρωπο που έχουν μάθει να ζουν», είχε πει ο Γιουν.

Κατόπιν διαβουλεύσεων, λοιπόν, με το υπουργείο Εσωτερικών, και αφού συμφώνησαν να υπάρξει στην πορεία κάποια νομική τροποποίηση για να τα κρατήσει, τα πεντάχρονα κυνηγόσκυλα ζουν ευτυχισμένα με τον Μουν και τη σύζυγό του στην κατοικία τους στο Γιανγκσάν, 260 μίλια νοτιοανατολικά της Σεούλ.

Μέχρι προ ολίγων ημερών, οπότε ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ξαφνικά ότι τα εγκαταλείπει «λόγω έλλειψης νομικής και οικονομικής υποστήριξης από τον διάδοχό του για τη φροντίδα τους». Το γραφείο του Μουν ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ότι παραδίδει τα σκυλιά στο Προεδρικο Αρχείο, κατηγορώντας τον πρόεδρο Γιουν ότι μπλόκαρε μια συζήτηση για να παράσχει τη νομική δυνατότητα στον πρώην πρόεδρο να τα κρατήσει.

