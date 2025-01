Νετανιάχου: Αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε στον πόλεμο, με στήριξη ΗΠΑ

Το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στους πολίτες της χώρας του για πρώτη φορά από τότε που συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Το υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου χρειάστηκε περισσότερες από επτά ώρες για να εγκρίνει την κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Είκοσι τέσσερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου υποστήριξαν τη συμφωνία, ενώ δύο μέλη του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ μαζί με έξι ακροδεξιούς υπουργούς καταψήφισαν.

Υποστήριξε ότι οι περισσότεροι από τους 33 ομήρους που θα επιστραφούν σε πρώτη φάση είναι ζωντανοί.

Είπε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επιτεύχθηκε χάρη στη βοήθεια του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι «έχουν υποστηρίξει πλήρως τον στόχο του πολέμου».

Ωστόσο χαρακτήρισε την συμφωνία «προσωρινή» και τόνισε πως το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τον πόλεμο, «εάν χρειαστεί», έχοντας όχι μόνον όλα τα απαιτούμενα όπλα αλλά και την αμερικανική στήριξη.

«Ο Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε τις μάχες», είπε.

Λίγο νωρίτερα, το ισραηλινικό πρωθυπουργικό γραφείο διεμήνυε προς την Χαμάς ότι δεν θα προχωρήσει στην κατάπαυση του πυρός εάν δεν λάβει άμεσα την λίστα με τους υπό απελευθέρωση ομήρους.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“We will be unable to move forward with the framework until we receive the list of the hostages who will be released, as was agreed. Israel will not tolerate violations of the agreement. Hamas is solely responsible.”

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 18, 2025