Ισραήλ: Περιμένοντας τον μικρό Κφιρ και τους άλλους ομήρους

Τη φωτογραφία ενός χαμογελαστού μωρού δημοσίευσε το Σάββατο στα κοινωνικά δίκτυα το κράτος του Ισραήλ.

Δεν είναι ένα άγνωστο μωρό, αφού έχει σχεδόν γίνει το σύμβολο του αγώνα για την επιστροφή των ομήρων. Είναι ο Κφιρ Μπίμπας, που απήχθη από τη Χαμάς όταν ήταν μόλις εννέα μηνών – ο νεότερος όμηρος από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Απήχθη μαζί με τον αδελφό του Αριελ, που είναι σήμερα πέντε ετών και τους γονείς του Γιάρντεν και Σίρι.

Ο Κφιρ έχει περάσει 15 μήνες κρατούμενος κάπου στη Δυτική Οχθη και μόλις έγινε δύο ετών – τα πρώτα και δεύτερα γενέθλιά του τα γιόρτασε σε ομηρεία. Στο Τελ Αβίβ και στο Λονδίνο, διοργανώθηκαν το Σάββατο νέες συγκεντρώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, με επίκεντρο το μικρό αγοράκι.

Οι συγκεντρωμένοι τίμησαν τα γενέθλια του παιδιού με πορτοκαλί μπαλόνια, με τη φωτογραφία του σε πλακάτ και με το σύνθημα «Φέρτε τους πίσω».

Today, Kfir Bibas marks his second birthday as a hostage in Gaza.

Kfir was kidnapped when he was just nine months old.

We pray for the safe return of Kfir, his brother Ariel, his mother Shiri, and father Yarden.

Let them go now. pic.twitter.com/4Th3ALVPjj

