Το Ιράν αποκαλύπτει υπόγεια ναυτική βάση

«Μπορούμε να κατακτήσουμε τον Περσικό Κόλπο». Με αυτή τη φράση, οι Φρουροί της Επανάστασης αποκάλυψαν υπόγεια ναυτική βάση «στα ύδατα του νοτίου Ιράν», μεταδίδοντας εικόνες μέσω της κρατικής ιρανικής τηλεόρασης και των κοινωνικών δικτύων.

Οι εικόνες δείχνουν δεκάδες μικρά σκάφη – οι Φρουροί τα ονομάζουν «σφήκες» – εξοπλισμένα με πολυβόλα και πυραύλους, σταθμευμένα σε δαιδαλώδεις υπόγειες γαλαρίες.

Η βάση «στην οποία σταθμεύουν αυτά τα σκάφη επίθεσης με εκτοξευτές πυραύλων βρίσκεται σε βάθος 500 μέτρων στα ύδατα του νοτίου Ιράν», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

